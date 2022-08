“CarpinMusica” 6 mila presenza per la rassegna musicale carpigiana

Sono stati quasi 6.000 gli spettatori ai concerti di “CarpinMusica”, la rassegna del Comune che tra il 21 giugno e ieri sera ha proposto, fra piazza dei Martiri e Cortile d’Onore di Palazzo dei Pio, sedici appuntamenti organizzati in quattro rassegne: “L’altra Musica-Mundus” (oltre 3.400 persone), “Carpinclassica” (700), “Carpinjazz” (1.327) e “Guitar Week” (circa 500) che ha chiuso ieri sera con il duo Fiore-Visanti.

Fra i concerti in piazza, i più seguiti sono stati quelli di Paolo Belli (gratuito) e Manuel Agnelli (a pagamento), con circa 1.200 presenze ciascuno, seguiti da Noa, che ha “staccato” oltre 800 biglietti; per quanto riguarda gli appuntamenti nell’altra sede, la capienza di 199 posti è andata spesso esaurita. E questo nonostante le condizioni meteo sfavorevoli in ben quattro occasioni: due volte si è dovuto spostare il concerto nel Teatro Comunale, e mercoledì scorso nella Sala delle Vedute, con contrazione della capienza.

Un successo che replica quello della rassegna 2021, pur nella diversità di condizioni (c’erano prenotazione obbligatoria, distanziamento anti-Covid, tetto di 600 posti) e che conferma la bontà della proposta, grazie alla quale hanno suonato in città grandi nomi del panorama musicale internazionale – su tutti Noa, Toquinho e Richard Galliano con Hermeto Pascoal – artisti italiani dal grande seguito (Agnelli, Sparagna, “l’enfant du pay” Paolo Belli, il jazzista Stefano di Battista) e virtuosi della “sei corde” come l’albanese Denis Bizga e gli spagnoli Ronda Duo.

Ora le proposte culturali del Comune per l’estate carpigiana continueranno la settimana prossima con lo spettacolo della “settima arte”: da venerdì 2 settembre torna infatti “Cinema in piazza”, con otto proiezioni gratuite di film che hanno fatto epoca.