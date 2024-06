Emilia Romagna Teatro presenta la Stagione 2024/25: tra gli ospiti Virginia Raffaele, Pippo Del Bono e Marco Paolini

Virginia Raffele, Eduardo De Filippo, Pippo Del Bono, quei 'ragazzi irresistibili' di Umberto Orsini e Franco Branciaroli. E ancora Marco Paolini, Emma Dante, Elena Bucci e Marco Sgrossi: sono solo alcuni dei nomi che compongono la ricca Stagione 2024/2025 di Emilia Romagna Teatro, costruita intorno a importanti consapevolezze. La prima è data da una posizione: il primo posto di Ert tra i Teatri Nazionali. La seconda da un numero: la stagione appena conclusa ha registrato a Modena un incremento di pubblico del 21%, contando 51mila 128 presenze. Saliamo a oltre 160mila se si considera il circuito allargato di Ert, di cui fanno parte anche Bologna, Cesena, Castelfranco Emilia e Vignola. Numero che si vuole far crescere ancora: "Quest'estate rifaremo anche le poltronicine del Teatro Storchi così il pubblico sarà ancora più comodo", il commento del direttore di Ert Valetr Malosti.

Poltronicine a parte, la scommessa si gioca su una stagione che cerca di valorizzare e divulgare il patrimonio culturale, realizzata senza mai interrompere il dialogo con "la città, i territori e le comunità che questo teatro abita", le parole del Presidnete Giuliano Barbolini. A fargli da sponda il neo eletto sindaco di Modena Massimo Mezzetti: "Il mio impegno in quanto sindaco sarà di aumentare il sostegno al tessuto culturale modenese. Investire di più in cultura significa fare una scelta politica ben precisa: è mia intenzione fare sì che sia più al centro rispetto al passato".

Sempre a proposito di numeri, 32 spettacoli di cui 9 produzioni, 11 coproduzioni, 12 ospitalità e, tra questi, 7 prime assolute e 1 debutto nazionale animeranno da ottobre a maggio i palcoscenici del Teatro Storchi e del Teatro delle Passioni. Anche per il 2024/25 prosegue inoltre "Carne", il focus sulla drammaturgia fisica affidato alla curatela della coreografa, danzatrice e artista associata Michela Lucenti, recente vincitrice del Premio Ada d’Adamo 2024. Come nei due anni precedenti, il calendario di appuntamenti si intreccia con la stagione, per rendere costante la presenza della danza e del teatro fisico nelle programmazioni dei teatri. Per informazioni su biglietti e abbonamenti recarsi alle biglietterie dei teatri negli orari d'apertura o visitare il sito www.modena.emiliaromagnateatro.com.

Opening - showcase Italia. Un percorso di VIE Festival

Ad aprire la Stagione 2024/25 sono gli appuntamenti di "Opening - showcase Italia. Un percorso di VIE Festival", un focus dedicato alla creatività italiana, a partire dal debutto nazionale al Teatro Storchi, dal 17 al 20 ottobre, de "Il risveglio", il nuovo spettacolo di Pippo Delbono.

Si prosegue con due appuntamenti al Teatro delle Passioni: il 19 ottobre è in programma la restituzione de "Le parole del corpo", la masterclass di drammaturgia fisica condotta dal coreografo e performer tedesco Hannes Langolf e da Michela Lucenti.

E dal 22 al 26 ottobre, la produzione di ERT con Balletto Civile della coreografa, danzatrice e artista associata Michela Lucenti: "Les fleurs".

Al Teatro Storchi dal 25 al 27 ottobre, "Come gli uccelli": il capolavoro del drammaturgo, regista, attore, e cineasta libanese naturalizzato canadese Waijdi Mouawad, diretto da Marco Lorenzi.

Gli spettacoli al Teatro Storchi

Il 2 e il 3 novembre va in scena "Samusà", che vede protagonista l’attrice, Virginia Raffaele, volto noto e amato dal grande pubblico e Premio Duse 2022, diretta dal regista Federico Tiezzi. Lo spettacolo si nutre dei ricordi d’infanzia dell’attrice, cresciuta in un luna park da una famiglia di artisti circensi.

Dal 14 al 17 novembre è la volta de "La grande magia", una delle commedie di Eduardo De Filippo che debuttò nel 1948 e che oggi è riproposta sulle scene dal regista Gabriele Russo, con protagonisti Natalino Balasso e Michele Di Mauro.

Dopo il successo nella scorsa Stagione, torna l’emozionante progetto site-specific "Teatro" di Cuocolo/Bosetti, duo affermato in Italia e all’estero, noto e apprezzato per le sue creazioni in luoghi non deputati, “in cammino” e destinati a pochi spettatori alla volta. Una produzione ERT / Teatro Nazionale, fuori abbonamento, in programma il 22, 23,24,30 novembre e il 12,16,17 dicembre.

Valter Malosti, il 29 e il 30 novembre porta sul palcoscenico del Teatro Storchi i Poemetti di William Shakespeare, "Venere e Adone" e "Lo stupro di Lucrezia", composti da Shakespeare quando i teatri londinesi erano chiusi a causa della peste.

Emma Dante sarà in scena dal 5 all’8 dicembre con "Extra Moenia", che significa “fuori dalla mura della città”. Lo spettacolo racconta i momenti di una giornata qualunque in cui una comunità si sveglia, si prepara ed esce di casa per affrontare il mondo.

Il 2025 si apre al Teatro Storchi con due straordinari interpreti e maestri del teatro italiano: Umberto Orsini e Franco Branciaroli, in scena dal 9 al 12 gennaio diretti da Massimo Popolizio ne "I ragazzi irresistibili", uno dei capolavori di Neil Simon.

Lunetta Savino e Andrea Renzi sono invece i protagonisti di "La madre", del drammaturgo francese premio Oscar Florian Zeller. La pièce, in scena dal 23 al 26 gennaio, indaga il tema dell’amore materno e le sue possibili derive patologiche.

Dal 30 gennaio al 2 febbraio, Massimiliano Civica porta in scena la commedia che segnò un punto di svolta nella carriera di Neil Simon (tre Tony Awards, un Golden Globe e svariate nomination agli Oscar): "Capitolo due".

"La casa dei Rosmer" è un dramma composto da Henrik Ibsen tuttora attuale grazie alla capacità dell’autore di analizzare meccanismi sociali, civili e politici che travalicano il tempo e illuminano le distorsioni del presente. Dal 13 al 16 febbraio va in scena con lo storico duo composto da Elena Bucci e Marco Sgrosso, una coproduzione ERT con Teatro Metastasio di Prato e Centro Teatrale Bresciano.

"L’ultima estate. Falcone e Borsellino 30 anni dopo" è il progetto di Simone Luglio (Falcone nella serie Rai La mafia uccide solo d’estate), su testo di Claudio Fava, ex Presidente della Commissione antimafia in Sicilia ma anche scrittore (I cento passi), e con la regia di Chiara Callegari, prodotto da ERT / Teatro Nazionale in scena il 22 febbraio.

Dal 28 febbraio al 1 marzo, va in scena in prima assoluta la coproduzione ERT "Nel blu - Avere tra le braccia tanta felicità", il nuovo monologo di parole e musica dell’attore e autore Mario Perrotta che esplora l’idea di felicità ispirandosi alla figura del grande cantautore italiano Domenico Modugno.

Il calendario prosegue con un’importante coproduzione che vede ERT al fianco di Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Teatro Stabile di Bolzano, Vanishing Point e Jolefilm: "Darwin, Nevada", in scena dal 13 al 16 marzo, il nuovo progetto di Marco Paolini ispirato alla vita del celebre naturalista e al bestseller "Il secolo nomade. Come sopravvivere al disastro climatico" della giornalista, saggista e ricercatrice onoraria dell'University College di Londra Gaia Vince.

A chiudere la stagione del Teatro Storchi è Roberto Andò, regista di teatro e cinema, romanziere e sceneggiatore. Andò si confronta con "Sarabanda" di Ingmar Bergman, a Modena dal 10 al 13 aprile, coinvolgendo un cast di grandi interpreti: Renato Carpentieri, Alvia Reale e Elia Schilton.

Uno speciale appuntamento fuori abbonamento è con la Compagnia Corrado Abbati, che il 2 marzo propone "La vedova allegra", una delle operette più amate per la trama elegante e spensierata.

Gli spettacoli al Teatro delle Passioni

"Uno spettacolo italiano", il nuovo progetto di Nicola Borghesi, co-fondatore della compagnia Kepler-452, realizzato insieme all’attore e autore romano Niccolò Fettarappa, una produzione ERT con Agidì e Sardegna Teatro, è in scena in prima assoluta dal 7 al 10 novembre.

Dal 10 al 22 dicembre segue la prima assoluta del nuovo spettacolo prodotto da ERT / Teatro Nazionale "Arlecchino nel futuro", una farsa sul futuro dell’umanità, ambientata in un 2074 dominato dall’AI e caratterizzato dalla coesistenza di umani e androidi. I suoi pluripremiati autori sono lo scrittore-regista Mariano Dammacco e l’attrice Serena Balivo.

L’attrice Elisabetta Pozzi, premiata con numerosi riconoscimenti tra cui quattro premi Ubu e, per il cinema, il David di Donatello per la sua interpretazione in Maledetto il giorno in cui ti t’ho incontrato (1992) di Carlo Verdone, è protagonista di "Cassandra o dell’inganno", in scena dal 21 al 26 gennaio.

ERT anche quest’anno prosegue e rafforza la collaborazione con la compagnia modenese Teatro dei Venti, che nel ventesimo anno dalla fondazione, presenta tre prime assolute nell’ambito del Progetto Edipo, dall’11 al 22 febbraio: "Edipo re" (11,14,18 e 21 febbraio) e "Antigone" (13,16 e 20 febbraio) dalle tragedie di Sofocle e "Sette contro Tebe" (12,15,19 e 22 febbraio) da Eschilo, con la regia di Stefano Tè. Il 23 febbraio è in programma la maratona dei tre spettacoli.

Fabrizio Falco, regista e attore di teatro e di cinema, vincitore del Premio Marcello Mastroianni al Festival di Venezia nel 2012 e Premio Ubu come miglior attore under 35 nel 2015, con "Molière uanmensciò (o come volete voi)" mescola stand-up comedy e teatro di narrazione per tracciare un poliedrico e divertente affresco della vita e del tempo di Molière, in scena dal 27 febbraio al 2 marzo.

"Lettere a Bernini" è invece il nuovo lavoro di Teatro delle Albe, coprodotta da ERT con Albe/Ravenna Teatro, in scena dal 4 al 9 marzo. Scritto e diretto da Marco Martinelli e con protagonista Marco Cacciola, un monologo ambientato in una sola giornata, quella del suicidio di Borromini, che racconta la figura dell’architetto-scultore napoletano e la sua rivalità con il geniale architetto ticinese Francesco Borromini.

Dal 18 al 23 marzo la sensibilità attoriale di Claudio Casadio e l’animazione grafica di Andrea Bruno concorrono a dare corpo al testo di Francesco Niccolini: "L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi", è un delicato spettacolo che affronta il tema della malattia mentale, dell’amore negato e dell’abbandono attraverso una riattualizzazione della figura dell’eroe epico Oreste.

Chiude la stagione del Teatro delle Passioni il regista e attore emergente Jacopo Squizzato, in scena a Modena dall’1 al 13 aprile con "Scandisk" secondo pannello della trilogia Wordstar(s) dello scrittore veneto Vitaliano Trevisan, prodotto da ERT / Teatro Nazionale.