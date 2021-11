Castelfranco Emilia, 102 eventi per festeggiare i Natale

La città di Castelfranco Emilia si veste di luci per accogliere il Natale. Le strade e le piazze del centro cittadino e delle le frazioni di Castelfranco Emilia si accendono con luminarie, festoni e addobbi natalizi e si preparano ad accogliere i visitatori e i cittadini per vivere insieme il momento più magico dell’anno.

Sarà un natale ricco di avvenimenti e occasioni di incontro da vivere con amici e famiglia, frequentando i luoghi del capoluogo e delle frazioni di Piumazzo, Manzolino, Cavazzona, Gaggio in Piano, Panzano, Riolo, Rastellino e Recovato per scambi di auguri e acquisti natalizi e per partecipare alle numerose offerte aggregative e culturali che il territorio offrirà dal 27 novembre 2021 al 9 gennaio 2022.

Nel centro cittadino sarà allestita “Natale in piazza Garibaldi” mostra-mercato a carattere enogastronomico con le tipiche casette di legno accoglie operatori economici e associazioni locali.

Il 23 dicembre in pieno centro storico, sotto i portici di palazzo Piella, a cura dell’Associazione San Nicola si terrà il tradizionale “brindisi del tortellino”.

Nei luoghi del capoluogo

in Piazza della Vittoria pista di pattinaggio su ghiaccio

al Cinema Nuovo Maratona di audiovisivi,

nei negozi del centro “Spendi Raccogli e Vinci”,

in piazza Aldo Moro: giostra per bambini; Mercato contadino per acquisti natalizi biologici, ecologici e solidali; “Arriva Babbo Natale e i suoi folletti” nella sua Casetta per accogliere i bambini e le loro letterine di richiesta doni; Concerto natalizio, Befana

nella sede pro loco:: mostra Bambini nel mondo; Concerto Corale; Conferenze; presentazione libri

in corso Martiri: “Un sacchetto pieno di Natale” Spettacolo da strada recitazione e canto; “Armonie di Natale” poesie e musiche natalizie; Babbi Natale itineranti; “Vetrine Danzanti” con le vetrine che si tingono di danza; “Portici Danzanti” con danzatori professionisti che si esibiranno con coreografie originali sotto i portici

in piazza Garibaldi Premiazione esposizione foto Forum Gallorum

in sala Degli Esposti c/o Biblioteca ciclo di incontri sul migliore amico dell’uomo

alla Parrocchia S.Maria Assunta Concerto di Natale in memoria di F. Borsari

a Palazzo Piella Inaugurazione Museo Civico Archeologico

alla fattoria Ragliando si impara Visita guidata per bambini dai 5 ai 10 anni e incontro con gli animali, laboratori creativi e di riciclo, spazio/bancarella di libri per ragazzi a cura della libreria Il castello di carta, merenda e bancarella di artigianato artistico.

Alla Polisportiva “La Stalla Open day sportivo per ragazzi dai 6 agli 11 anni: scherma, laser run

In corso martiri a cura “October Young – Edizione natalizia”: Caccia al tesoro “stile americano”, musica con DJ-SET, stand informativi, somministrazione di bevande e cibo presso i bar adiacenti.

A Cavazzona

Spettacolo di burattini; “Storiombola di Natale” Lettura natalizia per bambini/e dai 5 anni in su; Concerto corale alpini; Zampognari per il paese e befana; Stand con Polenta, gnocco fritto e Vin brulé, Coro Gospel, Babbo Natale, Animazione per bambini e spettacolo finale “Gran Baraonda” Piazzale palestra Ferranti: “Befana dello sport” Stand gnocco fritto, attività ludico-sportive, spettacolo itinerante "Epifanie di Luce", distribuzione delle calze, gran finale con il falò della Befana

A Piumazzo

Proiezione film di Natale, Concerto di cori,

in via dei mille Spettacolo teatrale itinerante con letture e scenette tratte dai libri di Santunione,

in via Manara Accensione albero in e concerto dei bambini, Villaggio di babbo Natale, Arrivo di babbo Natale, Spettacolo itinerante di danza, mercatini di Natale organizzati da alcuni genitori delle scuole Tassoni e Collodi,esposizione di fotografie , Befana

A Panzano

Festa di catechismo, arrivo di babbo natale, esposizione di fotografie, Zampognari per il paese, Concerto cori parrocchiali, Premiazione concorso presepi, Concerto del gruppo Vocale Heinrich Schütz

A Gaggio

Start Christmas… Gnocco Fritto e Vin Brule’, mostra foto, esibizione artisti di strada Gaggesi e arrivo di Babbo Natale,

c/o Ex cinema parrocchiale, Proiezione film di Natale

c/o Palestra delle Scuole elementari, Happy Christmas: esibizione dei ragazzi del corso “ju jitshu” della Polisportiva Gaggio e merenda dei bambini, Zampognari per il paese e befana e Coro GOSPEL

A Manzolino

“Storiombola di Natale” Lettura natalizia, Mercatini di Natale, Camminata babbi natale, polentata-gnocco fritto-vin brulè-caldarroste, arriva Babbo Natale, spettacolo per bambini, Banda comunale. esposizione di fotografie, Coro GOSPEL, Zampognari per il paese e saluto degli Zampognari alla RSA, Befana

A Riolo, Rastellino e Recovato

Arriva babbo natale, festa con gnocco fritto e vin brulé, esposizione di fotografie,Coro alpini