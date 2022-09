Castelfranco Emilia, acetaia aperta e premiazione dei tre migliori aceti del territorio

Domani, domenica 25 settembre, in occasione della Giornata delle Acetaie aperte, a Castelfranco Emilia, presso i locali dell’Acetaia Comunale di via Circondaria Nord n. 116 - lo ricordiamo, inaugurati esattamente un anno fa - si terrà la 18esima Rassegna Castelfranchese dell’Aceto Balsamico Tradizionale. Un appuntamento da non perdere, con la premiazione dei vincitori e la consegna degli attestati di partecipazione a tutti coloro che nell’anno 2020, prima della sospensione dovuta alla pandemia, aderirono alla consueta rassegna annuale in cui i Maestri Assaggiatori della Consorteria dell’Aceto balsamico Tradizionale di Spilamberto valutano il rispetto di tutti i crismi e le caratteristiche peculiari attraverso la compilazione di apposite schede di valutazione dei campioni di aceto balsamico ricevuti dalle acetaie domestiche presenti sul territorio della Città di Castelfranco Emilia.

Per l’occasione, oltre ad essere aperta alle visite del pubblico - al mattino dalle ore 10 alle 12.30 ed il pomeriggio dalle 16 alle 18 - alle ore 11.00 verranno svelati i nomi dei 3 vincitori alla presenza dell’Assessore alle Promozione del Territorio e del Gran Maestro Assaggiatore Maurizio Fini.

L’Acetaia, donata lo scorso settembre 2021 dalla Consorteria all’Amministrazione, è gestita in collaborazione con i volontari della Comunità dell’Aceto Balsamico di Castelfranco Emilia che su richiesta sono disponibili ad effettuare visite guidate per gruppi: a partire dal mese di ottobre, inoltre, accoglieranno nuovamente le classi degli istituti scolastici con itinerari didattici per illustrare ai ragazzi tutti i segreti custoditi dalla tradizione di questa eccellenza del territorio modenese.