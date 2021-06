Castelfranco Emilia. Per gli Europei shopping e partita sotto le stelle

Shopping e… partita sotto le stelle. Questo è quello che l’Amministrazione Comunale di Castelfranco Emilia ha in serbo per venerdì sera 2 luglio

Shopping e… partita sotto le stelle. Questo è quello che l’Amministrazione Comunale di Castelfranco Emilia ha in serbo per venerdì sera 2 luglio. Si tratta di un'altra importante ed attesa iniziativa, curata dall’Associazione Centro Vivo, che rientra nel cartellone degli oltre 120 eventi in programma per l’estate 2021.

Per tutta la sera lungo Corso Martiri e tutto il centro storico, i negozi saranno aperti per condividere con chi lo desidera l’esperienza dello shopping notturno, con, in contemporanea, tante iniziative di puro intrattenimento in quello che è diventato a tutti gli effetti, a seguito dell’imponente opera di riqualificazione in corso da mesi, un vero e proprio salotto a misura di giovani e famiglie. Ma non finisce qui. Visto l’ottimo trend della Nazionale di calcio agli Europei e l’impegno degli azzurri attesi di nuovo in campo contro il Belgio proprio venerdì sera, il Comune si è attivato immediatamente per predisporre un maxi schermo in Piazza Garibaldi dove poter seguire, tutti insieme, questo attesissimo match.

“I commercianti sono l’anima del nostro centro e tutti giorni lo vivono e lo fanno vivere. Per questo – ha dichiarato Silvia Cantoni, Assessore Centro Commerciale Naturale, Commercio e Promozione del Territorio - come Amministrazione, in occasione di questo bellissimo appuntamento di shooping sotto le stelle, abbiamo voluto supportare il successo dell’iniziativa predisponendo in piazza la visione su grande schermo della partita della nostra nazionale. Una bella serata da vivere insieme per tifare e fare shopping sotto le stelle”.

I posti a sedere, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contrasto al potenziale contagio da covid19, sono 199: prenotazioni attraverso il sito eventbrite.it.