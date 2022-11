Castelnuovo, l’arte come rinascita nelle opere di Maria Laura Muratori

Al Torrione medievale di Castelnuovo sono esposte le opere di Maria Laura Muratori, artista castelnovese che attraverso i suoi dipinti racconta il suo percorso di rinascita.

La vita di Maria Laura è stata infatti segnata dal terribile incidente stradale che nel settembre 2012 l’ha portata ad uno stato di coma durato diverse settimane. Dopo mesi di degenza, tre operazioni chirurgiche e un lungo periodo di riabilitazione, Maria Laura ha ripreso in mano la sua vita e i danni riportati dall’incidente – alla mobilità della parte destra del corpo e alla vista – non le hanno impedito di riprendere l’Università, cominciare a praticare nel 2018 l’arrampicata sportiva – disciplina nella quale è diventata campionessa italiana di categoria nel 2020, 2021 e 2022 – e dedicarsi a una delle sue grandi passioni, il disegno.

Nella mostra “Il mio percorso di rinascita”, allestita al Torrione e visitabile ad ingresso libero e gratuito nel fine settimana del 12 e 13 novembre, nelle fasce orarie dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19, ci sono le opere dell’artista realizzate con la tecnica pittorica dell’acquerello, appresa grazie all’aiuto della maestra di pittura Barbara Ghisi: “Ho da sempre la passione per il disegno – racconta Maria Laura Muratori –, l’acquerello l’ho conosciuto solo dopo l’incidente in un corso e me ne sono subito innamorata. Cerco di essere molto precisa e meticolosa, sono una perfezionista e nei miei dipinti mi piace dare spazio alla luce e agli spazi aperti. L’arte per me ha un significato molto profondo, con l’arte ho la possibilità di esprimere emozioni che con le parole faccio fatica ad esprimere, mi dà un grande senso di libertà e mi permette di viaggiare pur restando ferma”.