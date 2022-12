Castelnuovo Rangone, tutti gli appuntamenti in programma per le feste 

Si accende l’atmosfera di Natale a Castelnuovo e Montale. Quest'anno è un programma particolarmente ricco quello proposto per le feste dall'Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone, in collaborazione con le associazioni di commercianti Castelnuovo Immagina e Le Botteghe di Montale e con le associazioni del territorio.

“Pur nelle oggettive difficoltà dovute dall’emergenza pandemica, in questi anni non abbiamo mai rinunciato all’atmosfera tipica del Natale – precisa il Sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi – nella convinzione che fosse importante non solo dare un segno di speranza e di fiducia alla comunità ma anche ricreare nei centri storici di Castelnuovo e Montale quella magia, tipica delle Feste, che i bimbi ci insegnano ad ammirare a bocca aperta. Dopo la Festa del Superzampone, i tanti appuntamenti organizzati durante il periodo natalizio sono un altro segnale di un ritorno alla normalità di cui c’era un gran bisogno. Queste feste – sottolinea Paradisi – saranno anche l’occasione per sostenere il commercio locale e i negozi di vicinato: sono infatti in distribuzione, grazie alla collaborazione dei volontari Ipes, 3mila panettoncini che gli esercenti locali doneranno a chi farà acquisti nei loro negozi”.

La Vicesindaca di Castelnuovo con delega all’Economia di vicinato e al Commercio Daniela Sirotti Mattioli aggiunge: “Il Natale è un periodo cruciale per i nostri commercianti e come Amministrazione comunale siamo impegnati per sostenere la loro attività. In questa direzione vanno i mercatini di Natale, promossi in collaborazione con le associazioni Castelnuovo Immagina e Le Botteghe di Montale, e i tanti momenti di comunità organizzati nei due centri, occasioni preziose per far conoscere la proposta ampia e di qualità dei nostri negozi locali”.

È davvero fitto di appuntamenti il programma del Natale castelnovese. Giovedì 8 dicembre per tutto il giorno in centro a Montale ci sarà il mercato toscano, lo stand con Babbo Natale che darà regali e raccoglierà le letterine dei bambini e alle 15 via ai cori natalizi, in un'iniziativa promossa dall'associ

azione Le Botteghe di Montale. Il tutto si concluderà con l’accensione delle luminarie - anche quest’anno finanziate dall’Amministrazione Comunale per una somma di circa 20mila euro - e del grande albero in Piazza Braglia. Giovedì 8 e venerdì 9 dicembre al cinema Ariston sarà proiettato alle 21 il film “Ipersonnia”, con la presenza in sala del regista Alberto Mascia e dello sceneggiatore castelnovese Enrico Saccà. Domenica 11 dicembre l'Associazione Castelnuovo Immagina organizza i mercatini natalizi nel centro di Castelnuovo, mentre in piazza Bertoni appuntamento con Pompieropoli, il percorso ludico-motorio per bambini a cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, e da via Roma partirà alle 17 la camminata con Babbo Natale, promossa dall'Associazione Movimento è Salute.



Sabato 17 la biblioteca di Montale ospiterà alle 10.30 lo spettacolo per bambini “Un Natale sotto la neve!” a cura di Chiara Pelliccioni, domenica 18 dicembre ci sarà la possibilità di fare gli ultimi regali acquistando ai mercatini di Natale in centro a Castelnuovo e alle 10 è atteso l'arrivo del trenino con Babbo Natale, che andrà nei negozi del centro e in via Zanasi per distribuire caramelle e regali a tutti i bambini, e chi vorrà potrà lasciargli la propria letterina natalizia. Nell’occasione saranno organizzati laboratori per creare addobbi, ci sarà una sfilata cosplay in via Zanasi e il concerto di Francy Ozzi con le colonne sonore dei cartoni animati. Alle 11.30 appuntamento in via Roma dove ci sarà il brindisi augurale dell'Amministrazione e del Consiglio comunale con un piccolo aperitivo. Alle 15.30 Babbo Natale è atteso anche alla Farmacia Comunale Carlo Urbani, dove dispenserà regali e abbracci a tutti i bambini. Sempre domenica 18 dicembre l'ensemble vocale San Michele con Massimo Rovatti all'organo sarà protagonista alle 16 nella chiesa di Montale per il tradizionale concerto di Natale, mentre alle 17 verrà acceso l'albero di Natale dei bambini in via Roma e contemporaneamente in Sala delle Mura il Quartetto Cherubini si esibirà in un concerto sax, dove verranno proposte le più celebri colonne sonore di musical, cinema e serie tv.

Il concerto dei bambini della scuola materna “Ferrari” animerà la chiesa di Castelnuovo giovedì 22 dicembre dalle 19 e, come da tradizione, venerdì 6 gennaio sarà la Motobefana a portarsi via tutte le feste. Il ritrovo è alle 14.30 al parcheggio del circolo Arci ex Stazione di via Cesare Battisti: all’arrivo della Motobefana si parte per la Polivalente di via Ciro Bisi lungo la pista ciclabile, dove verranno offerti dolcetti e bevande e, prima dello spettacolo, la Befana offrirà un gioco a tutti i bambini (in caso di maltempo, il ritrovo è fissato alle 15 presso la Polivalente).

E poi letture e laboratori per bambine e bambini alla biblioteca di Montale, le cassettine rosse di Babbo Natale nei negozi di Castelnuovo e Montale dove portare le lettere, mostre d’arte e solidarietà, con la vendita delle stelle di Natale ANT in diversi punti del territorio comunale nel fine settimana del 17 e 18 dicembre.