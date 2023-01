“Fare memoria, io sono l’altro”, le iniziative di Castelvetro per la Giornata della Memoria

Castelvetro si prepara alle iniziative in programma per la Giornata della Memoria dal titolo “Fare memoria, io sono l’altro”. Questo sarà anche il titolo della serata di giovedì 26 gennaio, alle ore 20.30, nella sala consiliare del municipio. Una scelta particolare quella dell’assessorato e dell’ufficio cultura del Comune, che intende commemorare le vittime dell’Olocausto “facendo memoria”, ma gettando anche uno sguardo sull’attualità internazionale, dove ancora non mancano individui oppressi e perseguitati.

La serata di giovedì, infatti, prevede di parlare di “Giusti di ieri e di oggi” (con l’introduzione di Chiara Lusuardi dell’Istituto Storico di Modena), con evidente riferimento ai Giusti fra le Nazioni che aiutarono gli ebrei durante la Seconda guerra mondiale, come “i ragazzi di Villa Emma” a Nonantola, la cui Fondazione sarà rappresentata nella serata da Sara Ferrari.

Quanto ai “giusti di oggi” sono previsti interventi di Monica Minardi, presidente di Medici Senza Frontiere e di Alberto Caldana, presidente di Porta Aperta Modena e referente del “progetto Welchome”. Il momento più importante e toccante dell’incontro sarà poi l’intervento di David Yambio, un rifugiato sudanese che ha conosciuto gli orrori delle prigioni libiche. Durante la serata, coordinata dalla giornalista Laura Solieri, letture a cura di Paola Ducci.

Venerdì 27 gennaio, data della Giornata della Memoria, con partenza alle ore 18.30 da piazza Roma, “Passeggiata della memoria” organizzata dall’ANPI di Castelvetro e preceduta da un’introduzione a cura dell’Istituto Storico di Modena. Come tradizione, nelle giornate fra il 24 e il 27 gennaio, avverrà la consegna delle “candele della memoria” ai bambini e ragazzi delle scuole di Castelvetro, con letture nelle classi della primaria promosse dalla Biblioteca comunale.