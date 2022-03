Borghi, musei e tour in bici. Riapre la stagione turistica di Castelvetro

Sabato 12 marzo è la data in cui apre di fatto la nuova stagione turistica di Castelvetro e del suo territorio.

Una data non scontata fino a poche settimane fa, quando ancora si contavano decine di contagi da Covid ogni giorno. Innanzitutto, sabato riapre al pubblico l’Ufficio Informazioni Turistiche di Castelvetro, con un orario più esteso rispetto al 2021, ma nel fine settimana riapriranno anche il Museo Rosso Graspa (al sabato e la domenica pomeriggio) e il castello di Levizzano Rangone che lo ospita, con gli appuntamenti delle visite guidate. Confermate anche le riaperture domenicali nel capoluogo della mostra permanente di abiti rinascimentali “Fili d’Oro a Palazzo” e dell’Acetaia comunale, oltre alle visite all’oratorio di San Michele, “perla del romanico” lungo l’antica Via Romea-Nonantolana.

Castelvetro è pronto a ripartire in grande stile e ad accogliere di nuovo i numerosi turisti italiani e stranieri che lo scelgono come meta di visita e di soggiorno

Le novità della stagione 2022

Tra le novità della nuova stagione, percorsi tematici e tour guidati alla scoperta del territorio e delle sue tradizioni, dove spicca la nuova rassegna “Il Borgo dei saperi e sapori”, pensata per i viaggiatori alla ricerca di esperienze coinvolgenti ed emozionanti, che prevede una dozzina di iniziative a partire da domenica 20 marzo. Ancora, ritornano i tour guidati del sabato mattina in e-bike a partire dal 26 marzo con soste-degustazioni presso aziende del territorio, oltre alle aperture domenicali di aziende vitivinicole e acetaie. Come sempre, anche “turismo a misura di bambino”, con rassegne e iniziative esperienziali culturali e gastronomiche.

“Anche in un momento così difficile come questo, con immagini terrificanti che ci giungono dall’Europa orientale - dice l’assessore al turismo e vicesindaco Giorgia Mezzacqui - Castelvetro, nel suo piccolo, apre spazi che sanno accogliere, in questo caso turisti e visitatori. Tutto con la necessaria gradualità, ma sapendo che ciò sarà utile per rilanciare l’economia locale basata sul turismo, fortemente indebolita da due anni di pandemia”. Consulta il programma nel dettaglio.