"Ch'at végna un azidèint", nei proverbi l'anima del dialetto modenese

Il titolo parla chiaro. “Ch’at végna un azidèint” è un libro modenese al 100%, una raccolta di proverbi e saperi della tradizione in dialetto modenese raccontati dalla giornalista Francesca Riggillo e trasformati in vignette dalla giovane illustratrice Gaia Ravazzini.

Suddiviso in macro-tematiche quali l’amore, l’amicizia o saperi della tradizione - per citarne alcune - il libro si propone di immergersi nell’enorme contenitore di saperi popolari, modi di dire ed espressioni dialettali che ci restituiscono l’immagine della Modena e dei modenesi di allora. Di scavare tra i ricordi e aneddoti legati al dialetto di Modena che ognuno di noi conserva o di proporre alle nuove generazioni una tipologia di sapere che merita di essere indagata con l’approccio semplice e simpatico proprio dei testi e delle illustrazioni di questo libro.

Illustrazioni che dipingono i luoghi e il popolo modenese descritti dai proverbi dialettali. Non di rado vi capiterà, infatti, sfogliando le 119 pagine del libro, di incappare in luoghi simbolo di Modena come lo storico Mercato Albinelli, i Giardini Ducali o la famosissima “rotonda dell’Uva”, e in personaggi quali San Geminiano o l'instancabile rezdora modenese.

Edito da Edizioni Artestampa, “Ch’at végna un azidèint” è il primo libro di Francesca Riggillo, collaboratrice di ModenaToday che settimanalmente si occupa anche sulle nostre pagine di tradizioni, dialetto e folklore. Il volume è disponibile all’acquisto presso la sede Artestampa di viale Ciro Menotti 170, dal sito web della casa editrice ( https://www.artestampaedizioni.it/prodotto/cat-vegna-un-azidenit/ ), dalle edicole di Modena e provincia o ordinabile nella vostra libreria di fiducia.