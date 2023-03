La modenese Cherry debutta con il singolo “To The Moon And Back”

Dopo aver collaborato con alcuni artisti locali pubblicando due singoli che portano la sua voce ma non la sua firma, finalmente presenta al grande pubblico il primo brano che la vede totale protagonista. Lei è la 19enne modenese CHERRY e il "To The Moon And Back” è il titolo del suo nuovo singolo da solista, cover dell’omonimo brano del duo Australiano “Savage Garden” che nel 1997 scalò le classifiche di tutto il mondo.

La produzione del brano è a cura di Marco Palladino “Dj Palla”, noto DJ del panorama modenese e regista di Radio Bruno, che ha dato un taglio dance al brano mantenendo una sofisticata eleganza nei suoni e negli arrangiamenti.

Il brano è presente su tutte le piattaforme come YouTube, Spotify, Apple Music, Shazam… e sui social network come Instagram e TikTok.

CHERRY (Giulia Cerrato), nata nel modenese sotto il segno di una buona stella nel 2003, fin da giovanissima si appassiona al canto e trae grande ispirazione dalle dive internazionali della musica Soul. Seguendo il loro fascino, Cherry mostra a sua volta un’attitudine naturale ed una tecnica che la convincono ad intraprendere un percorso da cantante ed interprete. Giovane ma matura, nei sui brani si ritrovano sonorità calde e minimali, perfetta cornice ad una voce graffiante, ricca di colori e sfumature.

A maggio CHERRY uscirà con il secondo singolo. Dal territorio modenese sono nati tanti artisti di grande fama e spessore, l’auspicio è che anche CHERRY, dalla freschezza dei suoi 19 anni, possa seguire un percorso artistico ricco di sfide e di traguardi raggiunti.