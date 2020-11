"Il cinema non paga le bollette", parte il crowdfunding per la webserie firmata Ennesimo Film Festival

Gli organizzatori dell’Ennesimo Film Festival che hanno lanciato nei giorni scorsi il progetto Il cinema non paga le bollette per realizzare una webseries di 8 puntate e scoprire cosa si cela dietro l’organizzazione di un Festival di cortometraggi.

Per sostenere la realizzazione del progetto, gli organizzatori hanno lanciato un crowdfunding sul portale Eppela.

Obiettivo della raccolta fondi è raggiungere la cifra di 5.000€ entro sabato 19 dicembre. In caso di successo il Funder 35 (il bando promosso da Fondazione Cariplo, già vinto nel 2018 dal Festival) raddoppierà la cifra raggiunta aumentando così i fondi a disposizione per la produzione della webseries.

“Nonostante il difficile momento che stiamo vivendo a livello personale e collettivo a causa del Covid-19 e delle sue innumerevoli conseguenze sull’economia, sulla socialità e non solo - spiegano Federico Ferrari e Mirco Marmiroli organizzatori di Ennesimo Film Festival – non possiamo abbandonare totalmente il mondo della cultura. Partendo dal luogo comune che sia impossibile mangiare grazie alla cultura, la series intraprende un viaggio alla scoperta della quotidianità fornendo dati e riflessioni per comprendere quanto sia sostenibile (e irrinunciabile) prendere sul serio il mondo dell’organizzazione dei Festival cinematografici e mostrare quello che è lo stato dell’arte”.

Tante le ricompense per chi vorrà sostenere la realizzazione della webseries: dai nuovi gadget griffati Ennesimo Film Festival come le calze sportive o l’ombrello fino alla possibilità di partecipare alle riprese o di partecipare a un corso esclusivo sull’organizzazione di eventi.

“Grazie alla vittoria di un bando lanciato dal Funder35 in collaborazione con Fondazione Cariplo ed Eppela - concludono Ferrari e Marmiroli – abbiamo la possibilità di raddoppiare la cifra che riusciremo a raccogliere se raggiungeremo la quota di 5.000€ di donazioni. Si tratterebbe di un sostegno fondamentale per la realizzazione della series per la quale siamo già al lavoro, in attesa di poter dare il via alla riprese non appena l’andamento epidemiologico e le leggi vigenti in materia permetteranno di potersi spostare in sicurezza. I Festival coinvolti per la realizzazione delle puntate avranno sia sede in Regione, per continuare la preziosa esperienza di VisionER il coordinamento dei Festival cinematografici emiliano-romagnoli, che in tutta Italia”.