Al Club La Meridiana di Casinalbo arriva lo spettacolo del grande tennis

È tutto pronto per l’inizio della 38esima edizione del Memorial Fontana, 2° Trofeo Ale Spa. Al Club La Meridiana di Casinalbo di Formigine (MO) da domenica 3 a sabato 9 luglio si gioca Il torneo internazionale di tennis maschile sia di singolo che di doppio Futures ITF con Montepremi da 25mila dollari. Si attende grande tennis sui campi in terra rossa de La Meridiana: anche in questa edizione il torneo si presenta come un’occasione unica per vedere all’opera tanti protagonisti della Next Gen azzurra e internazionale.

Il programma. Domenica 3 luglio, dalle ore 9.30, si parte con il Tabellone di Qualificazione del singolare. Al via 32 giocatori, due i turni previsti e 8 tennisti si qualificheranno per il Tabellone Principale. Il torneo di Qualificazione si concluderà lunedì mattina. Da lunedì pomeriggio, 4 luglio, si parte invece con il Main Draw del singolare: anche in questo caso si tratta di un Tabellone a 32 giocatori. Martedì inizierà anche il doppio con un Main Draw con 16 coppie. Da martedì a sabato si giocherà sempre anche una sessione serale sotto i riflettori del Campo Centrale del Club La Meridiana a partire dalle ore 20.30. Venerdì sera, 8 luglio, si giocherà la finale del doppio.

Sabato sera, 9 luglio, la finale del singolare.

Antonio Fontana (Presidente Club La Meridiana): “Il Memorial Fontana è un momento speciale per il Club e anche per la mia famiglia. Sono molto orgoglioso di essere il Presidente de La Meridiana, fondata da mio padre. Voglio ringraziare tutto il Club per lo sforzo organizzativo: il torneo rappresenta un momento bellissimo di sport e di aggregazione sociale. Voglio ricordare che l’ingresso al circolo è aperto a tutti durante il torneo per assistere alle partite. Oggi il Memorial Fontana è un punto di riferimento per tanti giovani tennisti che lo vedono come un possibile trampolino di lancio per i loro obiettivi futuri”.

Elio Agnoli (Direttore Club La Meridiana): “Il Memorial Fontana ha un importante valore sportivo. Negli anni si è trasformato partendo come torneo giovanile, poi è diventato un torneo femminile entrato anche nel circuito Wta e ora da alcuni anni è passato a torneo maschile Itf. È cresciuto il montepremi e l’organizzazione: qui arrivano tanti giocatori che aspirano a diventare campioni. Ogni anno cerchiamo di aggiungere qualcosa in termini di qualità, professionalità e partecipazione proprio della macchina organizzativa con l’obiettivo di arrivare a realizzare un nostro sogno nel cassetto: fare un ulteriore upgrade e organizzare un Torneo Challenger”.

Carlo Pinti (Direttore Memorial Fontana, 2° Trofeo Ale Spa): “Il 2° Trofeo Ale Spa è un torneo dalle grandi aspettative. Come tutti gli anni cerchiamo di trovare il giusto mix tra giovani promesse italiane e straniere e giocatori più esperti del circuito internazionale. E dalle premesse anche in questa edizione siamo riusciti a creare proprio questa condizione che porterà grande tennis sui nostri campi. I favoriti? La testa di serie numero 1 è il francese Laurent Lokoli, un ragazzo che quest’anno ha già ottenuto diversi risultati importanti. La testa di serie numero 2 è invece l’italiano Francesco Forti. Sempre tra gli italiani abbiamo due giovanissimi molto interessanti come Francesco Maestrelli e Vincent Ruggeri. Tra le “promesse” c’è da tenere d’occhio un ragazzo americano, Bruno Kuzuhara, che quest’anno ha vinto l’Australian Open Junior sia di singolo che di doppio. Nel tabellone principale ci sarà anche un’altra promessa del tennis italiano Jacopo Berrettini, il fratello minore di Matteo. E magari se andrà avanti nel torneo, potremmo vedere sulle tribune della Meridiana proprio Matteo Berrettini a tifare per il fratello Jacopo…”.