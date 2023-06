​Torna la Festa dei Vicini, ecco come partecipare e organizzarsi

Un aperitivo, un pranzo o una cena, con musica e giochi per grandi e piccini: ogni idea è buona per festeggiare, passare insieme un momento di allegria e conoscersi. Vicini di casa, associazioni, centri di aggregazione giovanile, spazi anziani e Poli territoriali si preparano all’edizione 2023 della Festa dei Vicini in programma a Modena sabato 10 giugno e si può ancora aderire all’iniziativa organizzando un momento conviviale, di festa o incontro con i vicini di casa.

È sufficiente contattare Punto d’Accordo (tel 059 8775843, puntodaccordo@mediandoweb.it) per comunicare l’adesione e il tipo di festa che si pensa di organizzare. L’invito è ad utilizzare spazi privati o condominiali, mentre i cittadini che si sono organizzati per far festa in aree su suolo pubblico lo hanno segnalato con anticipo in modo da provvedere alle necessarie autorizzazioni.

Nelle giornate di lunedì 5 e mercoledì 7 giugno, con orario continuato dalle 9.30 alle 18 e di venerdì 9 giugno dalle 9.30 alle 12.30, si potrà passare a Punto d'Accordo, in via Nicolò dell’Abate 74 (di fianco alla stazione dei treni di Modena) per ritirare i volantini e i gadgets di Stiamoci vicini 2023: magliette, palloni, borsine shopper, bandierine e palloncini.

Il 10 giugno faranno festa tanti privati cittadini, come i residenti delle vie Meloni e Manzini, Bentivoglio, Cividale, Portorico, Como, Cattaneo, Brunetto Latini, Baroni e Mar Caspio, di piazzale Redecocca in città e di via dei Traeri a Cognento, della frazione di Paganine presso il parchetto. Tanti hanno programmato aperitivi, cene o merende, ma anche giochi, letture, laboratori e animazioni per bambini.

Iniziative di festa sono organizzate anche presso l’area verde di via Anderlini dal Centro Il Ponte e nel giardino del nido Gambero dal Centro per le famiglie insieme a Fondazione Cresciamo, mentre in piazza Liberazione si fa festa con la cooperativa Caleidos.

Il Puass Punto Unico di accesso socio sanitario organizza un aperitivo multiculturale alla Casa della Salute di via Montalcini dalle 9 alle 11 e al Direzionale 70, scala L. Al mattino si festeggia inoltre nelle Case Residenza Anziani Ramazzini e Vignolese, al pomeriggio si fa festa allo Spazio Anziani di via Pergolesi. Quest’anno anche i Poli sociali del Servizio territoriale organizzano “Stiamoci Vicini” con giochi e merenda conviviale nel pomeriggio: a Ganaceto nel parco di via Cambi per il Polo 1, ad Albareto in via del Frassino per il Polo 2 e al Comparto Estense di via Nilde Iotti per il Polo 3.

Infine, tutti i cittadini che avranno aderito a “Stiamoci Vicini” sono invitati a mandare foto delle iniziative svolte: le immagini più significative verranno pubblicate sui social e andranno a comporre il ritratto della festa dei vicini 2023.

La festa dei vicini è nata a livello europeo per affermare i valori di buon vicinato e di mutuo aiuto; a Modena, dove l’organizzazione è affidata alla cooperativa sociale Mediando, si festeggia dal 2008, da quando cioè l’amministrazione comunale ha aderito alla rete delle città europee che partecipano all’iniziativa in occasione della Giornata europea dei Vicini. Solo nel 2020, a causa della pandemia, la maniestazione non si è potuta svolgere, ma già nel 2021 gli organizzatori hanno ideato Guardiamoci Vicini, un’edizione rispettosa di distanziamento e norme anti Covid-19, mentre nel 2022 Stiamoci Vicini è ritornata in presenza.

Per rimanere sempre aggiornati sulla festa si può visitare la pagina facebook dedicata: https://www.facebook.com/ stiamocivicinimodena