"Come Together" torna il progetto per ragazzi alla scoperta di ambiente, natura e riuso

Dopo il successo della prima edizione svolta nel 2021, sono partite anche quest’anno le attività di “Come together”, il progetto realizzato dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune in collaborazione con l’Associazione ASPeople Innovazione e dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 15 anni del Comune di Castelvetro che, guidati da esperti, sono accompagnati alla scoperta delle risorse ambientali e naturali del territorio con il filo conduttore della sostenibilità e del riuso.

Poco meno di 50 ragazzi trascorreranno, fino a metà giugno, le domeniche pomeriggio insieme, coinvolti in attività all’aperto e nella natura, mettendo alla prova conoscenze, curiosità e interessi, vivendo momenti di socialità e divertimento tra passeggiate e attività laboratoriali in aula. Tutto ciò con un obiettivo importante: riappropriarsi, almeno in parte, delle conoscenze verso l’ambiente naturale e proiettarsi così in una dimensione di sostenibilità e rispetto attraverso il “gioco di squadra”.

I ragazzi sono suddivisi in 4 gruppi e il programma delle attività prevede nel dettaglio: passeggiate con guida ambientale lungo i sentieri castelvetresi per riconoscere le risorse che l’ambiente offre e riflettere sulle modalità per ridurre gli sprechi e per utilizzare le risorse naturali in modo sostenibile; laboratori con tecnici esperti per la costruzione di panchine di legno da pallet recuperati che, una volta ultimate, saranno donate al Comune di Castelvetro per essere collocate nei parchi cittadini; incontri con un esperto in comunicazione per la progettazione di info-grafiche interattive sul riutilizzo dei materiali e il recupero delle risorse e pagine web che andranno ad aggiornare il sito web del progetto: www.progetto-cometogether.it.