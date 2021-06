Un'estate piena di musica nella Bassa, 25 concerti in programma

Venticinque concerti da giugno a settembre in tutta l’Area Nord di Modena, con centinaia di allievi coinvolti nei numerosi gruppi di musica d’insieme. è quanto propone la Fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli” per l’estate 2021, che si preannuncia ricca di sonorità (ovviamente nel pieno rispetto delle normative anti-Covid).

«Con questi appuntamenti – spiega Elena Malaguti la presidentessa della Fondazione “Andreoli”– riprenderemo il gusto della buona musica e della socialità: le piazze riprenderanno a vivere e le melodie a diffondersi nelle vie dei nostri paesi. Si tratta di uno sforzo grande. I ragazzi sono felici di poter rallegrare il pubblico proponendo il frutto di un intenso lavoro, realizzato anche e nonostante il lockdown. Questo è stato possibile grazie all'impegno loro, delle loro famiglie e, da non dimenticare, dei loro bravissimi insegnanti, di cui andiamo fieri: le competenze musicali e quelle digitali si sono sempre più integrate, in modo armonico e performante. Il tutto non sarebbe possibile senza il sostegno e la collaborazione della Unione Comuni Modenesi Area Nord, della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola e degli sponsor Sinergas e Aimag, ai quali va il nostro più sincero ringraziamento».

I concerti in programma

Giovedì 24 giugno, Mirandola (Coro Aurora e Coro Aerco-Associazione Emiliano-Romagnola Cori)

Giovedì 24 giugno, San Possidonio (Filarmonica Andreoli)

Martedì 29 giugno, Cavezzo (Coro Moderno Mousikè)

Martedì 29 giugno, Cividale di Mirandola (Filarmonica Andreoli)

Mercoledì 30 giugno, Mirandola (Ensemble Mix e Young Guitar Orchestra)

Giovedì 1° luglio, San Possidonio (Coro Mousikè)

Giovedì 1° luglio, Gavello di Mirandola (Banda giovanile J. Lennon)

Sabato 3 luglio, Finale Emilia (Orchestra ParlaSuonando e Young Guitar Orchestra)

Domenica 4 luglio, Finale Emilia (gruppi pop-rock)

Martedì 6 luglio, Cavezzo (Filarmonica Andreoli)

Giovedì 8 luglio, San Possidonio (bande scolastiche di San Possidonio e Concordia e Orchestra ParlaSuonando)

Lunedì 12 luglio, San Martino Spino di Mirandola (Banda giovanile J. Lennon)

Martedì 13 luglio, Cavezzo (Coro Aurora e Orchestra Milledita)

Mercoledì 14 luglio, Mirandola (Orchestra Milledita e Nubilaria Clarinet Ensemble

Giovedì 15 luglio, San Possidonio (Filarmonica Diazzi)

Venerdì 16 luglio, Tramuschio di Mirandola (Filarmonica Andreoli)

Lunedì 19 luglio, Cavezzo (PlaYoung, Ensemble Mix e Nubilaria Clarinet Ensemble)

Martedì 20 luglio, Mirandola (Borghi Trio)

Mercoledì 21 luglio, Mirandola (Bruskers Guitar Duo)

Mercoledì 21 luglio, Quarantoli di Mirandola (Filarmonica Andreoli)

Giovedì 22 luglio, San Possidonio (PlaYoung e Ensemble Mix)

Martedì 27 luglio, Mirandola (PlaYoung e Coro Aurora)

Martedì 27 luglio, Cavezzo (Filarmonica Diazzi)

Mercoledì 4 agosto, Mirandola (Young Gardens)

Sabato 18 settembre, Concordia (tutti i gruppi di musica d’insieme, Festa della Musica)