Concerti, libri e poesia: la settimana a la Tenda

Musica dal vivo, presentazioni di libri e poesia sono al centro della programmazione settimanale della Tenda, dove prosegue con quattro appuntamenti a ingresso gratuito la rassegna culturale inserita nell’ambito delle attività proposte dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Modena.

Si inizia mercoledì 19 aprile alle ore 21 col live dell’orchestra interculturale Modena MoltiMondi, ensemble nato dal laboratorio musicale condotto da Michele Bonifati, Simone Di Benedetto e Giulio Stermieri all’interno della programmazione della rassegna Arts&Jam curata da associazione Muse e JazzOff Produzioni. Modena MoltiMondi torna nella sala di viale Monte Kosica per il concerto conclusivo del percorso di questo anno scolastico 2022-23, assieme a un ospite di rilievo: il sassofonista Francesco Bearzatti. Artista che ha attraversato il jazz, l’elettronica, la musica folk, il klezmer e la musica indiana, Bearzatti ha suonato con figure del calibro di Valery Ponomarev, Ben Riley, Kurt Rosenwinkel, John Roseman, Luis Scalvis, Giovanni Mazzarino, Enrico Rava e Gianluca Petrella. Nell’occasione il sassofonista divide appunto il palco della Tenda con i ragazzi di Modena MoltiMondi, con un repertorio caratterizzato da brani scelti dai partecipanti al laboratorio, che compongono così l’identità poliedrica e mutevole dell’orchestra. Capofila del progetto Modena MoltiMondi è l’Istituto d’arte “Venturi”, mentre il professionale statale socio - commerciale - artigianale “Cattaneo . Deledda”, l’Ipsia Corni, l’Istituto istruzione superiore Corni e il liceo classico linguistico Muratori - San Carlo, costituiscono la rete di scuole che lo sostengono. Il progetto ha ottenuto un finanziamento Erasmus plus settore scuola da parte della Commissione Europea.

Giovedì 20, alle 18, è la volta di un nuovo appuntamento di “Dialogo con l'autore”, kermesse curata dall’associazione culturale L'Asino che vola in collaborazione con Feltrinelli Modena: ospite della serata, intervistato da Marco Cugusi, è Flavio Giordano col suo “Sognando la rivoluzione. Lotta continua e la stagione dei movimenti. Gli anni Settanta nella provincia meridionale” (Edizioni dell’Ippogrifo).

Spazio alla poesia performativa, invece, venerdì 21 alle 21 col “Concerto Poetico” curato da Mutuo Soccorso Poetico e Gargane. Spiegano gli organizzatori: “Musica e Poesia: cos’è un concerto poetico? Il collettivo Mutuo Soccorso Poetico prova a dare una risposta a questa domanda, attraverso anche il lavoro del cantautore Gargane (membro del collettivo) e la sua band, che hanno già portato sul palco questo nuovo format espressivo col loro ultimo disco”. Durante la serata è inoltre attivo un punto informativo e promozionale di YoungErcard, una tessera gratuita, pensata dalla Regione Emilia-Romagna per le ragazze e i ragazzi che vivono, studiano o lavorano nel territorio regionale. Per maggiori informazioni: www.youngercard.it.

Infine sabato 22 alle 21 prende il via, col primo di tre appuntamenti, la rassegna “Out There”, realizzata in collaborazione con l’associazione Outer e col contributo del Comune, tre serate per un unico confronto a distanza tra progetti emergenti e nomi consolidati della scena elettronica. Una kermesse che arricchisce il percorso di Outer Festival e ne continua il lavoro di ricerca, promuovendo artisti esordienti e nomi alla “prima” in città. Protagonisti della serata sono i live di Noémi Büchi e Norf, assieme ai dj set curati da Fede Gatti, Moninga.

Noémi Büchi è una compositrice e sound artist svizzero-francese che crea elettronica e massimalismo sinfonico. La sua musica è definita da una delicata sintesi di ritmi testuali e di astrazione elettroacustica o orchestrale. Esplora il potenziale della consonanza e della dissonanza, contrasta la fisicità ritmica con l'interruzione ed enfatizza in modo giocoso le irregolarità, creando un'esperienza d'ascolto espansiva caratterizzata da dettagli ed elevazione. Il suo ultimo lavoro “Matter” è uscito lo scorso autunno su -Ous.

Norf, all'anagrafe Emanuele Franchetto, originario di Vicenza, combina nella sua musica un workflow puramente hip-hop con influenze techno, uk-garage e house, mixando tra loro ritmiche e generi differenti: i pezzi esplodono e fioriscono, spostandosi tra diversi palette di colori, spingendo gli ascoltatori a lasciarsi trascinare dall'emotività che pervade ogni traccia. Attivo dal 2017 su etichette come Bad Panda Records o la Fan Records di Shanghai, ha lavorato negli ultimi mesi a un live set accompagnato da visuals realizzate dall'artista stesso.

Il calendario completo di tutte le iniziative e le modalità di prenotazione sono consultabili sui canali social e sul sito web de La Tenda. Per informazioni: mail latenda@comune.modena.it, telefono 059 2034810.