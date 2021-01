"Concerto per Thelma & Louise", una storia di donne in streaming dal Teatro Mac Mazzieri

Il 19 gennaio "Teatri nella rete", la rassegna virtuale di ATER Fondazione, invita al Concerto per Thelma & Louise, un appuntamento tutto al femminile, che vede riunite sullo stesso palco l’attrice e regista Francesca Mazza, la pianista Rita Marcotulli e la cantante e attrice Angela Baraldi. Le tre note artiste ci condurranno in questa affascinante storia di amicizia e libertà, in streaming alle ore 21.00 dal Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo e visibile gratuitamente su www.teatrinellarete.it.

Sinossi

Ispirato all’omonima pellicola di Ridley Scott, lo spettacolo racconta di un viaggio che, senza entrare in competizione con il cinema, cerca di restituire in teatro e musica la fuga folle di queste due donne, così diverse e così unite nel bisogno di trovare l’orgoglio di appartenenza e la saggezza del tempo delle attese, così come la fierezza dei gesti impulsivi nel tentativo di riappropriarsi della propria vita.

“Thelma e Louise cantano con i finestrini abbassati. Un’immagine semplice che parla di qualcosa che è ancora tanto difficile da conquistare: la libertà. Nel loro viaggio, c’è un passato da seppellire, l’amicizia e il coraggio; ci sono due donne non più vittime, perché alla violenza si può rispondere con la violenza. Amo le storie di donne: da tante di loro ho cercato d’imparare cosa è giusto dimenticare e cosa è necessario ricordare. Angela e Rita sono due magnifiche compagne in questo viaggio che cercherà di raccontare una storia di due donne che cercano di riappropriarsi della propria vita e forse dell’attesa di un uomo che stia dalla nostra parte, che c’insegua per fermare la folle corsa verso il vuoto” afferma Francesca Mazza.

Il 17 gennaio alle 18.00, Ernesto Assante, giornalista e critico musicale, condurrà un incontro di approfondimento con le interpreti dello spettacolo. Il pubblico potrà seguire l’intervista sempre sulla piattaforma www.teatrinellarete.it.

Le interpreti

Il trio unisce tre grandi artiste del panorama italiano: Francesca Mazza, attrice bolognese protagonista di innumerevoli spettacoli sia in Italia che all’estero, ottiene numerosi riconoscimenti, tra questi due premi Ubu. Rita Marcotulli, pianista di fama internazionale che vanta collaborazioni con i migliori artisti jazz italiani e stranieri, ha ricevuto diversi riconoscimenti nel corso della sua carriera, tra questi il David di Donatello per miglior musicista nel 2011 e il Premio Top Jazz 2011 della rivista Musica Jazz. Angela Baraldi, cantante e attrice bolognese che ha collaborato con i maggiori protagonisti della scena musicale italiana, come Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Peppe Servillo, Massimo Zamboni.

Il Concerto per Thelma & Louise sarà disponibile anche sulle pagine Facebook di ATER Fondazione e dei Teatri del suo Circuito Regionale Multidisciplinare, che sono: Teatro Asioli di Correggio, Cinema Teatro Boiardo di Scandiano, Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo, Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola, Teatro della Regina di Cattolica, Teatro Comunale di Russi, Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno, Teatro Magnani di Fidenza, Auditorium Enzo Ferrari Maranello.