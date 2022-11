Il "Braglia" perde Tiziano Ferro, il concerto si sposta a Bologna

Tiziano Ferro non si esibirà più a Modena il prossimo anno, come invece era previsto inizialmente nell'ambito del tour TZN23 che riporterà il cantautore laziale negli stadi italiani. Lo show previsto l’11 luglio 2023 presso lo Stadio Braglia di Modena, viene spostato nello stesso giorno presso lo Stadio Dall’Ara di Bologna.

L'annuncio è arrivato oggi da parte di Live Nation, che cura l'organizzazione dell'evento. Tutti i biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova location. I biglietti acquistati per lo Stadio Braglia verranno ricollocati nello Stadio Dall’Ara, mantenendo lo stesso valore di acquisto originario.

Le ricollocazioni dei posti numerati verranno comunicate entro un mese dallo show, sia tramite e-mail diretta per chi ha acquistato online, sia sui siti delle biglietterie di riferimento (Tickemaster, Ticketone, Vivaticket) e su questa pagina, per chi ha acquistato nei punti vendita autorizzati.

La motivazione di questa scelta sarebbe di "opportunità" da parte degli organizzatori. Non essendo partiti con i lavori per il rifacimento dello stadio Dall’Ara - inizialmente previsti per dicembre 2022 - si apre una finestra da maggio a luglio per i grandi eventi, con tre date di Vasco, Depeche Mode Mengoni e d ora anche quella di Tiziano Ferro. Tutti artisti che si affidano appunto a Live Nation, che in questo modo potrà sfruttare un'unica location, ammortizzare i costi e allargare il numero di spettatori i uno stadio più grande.

Una doccia fredda quindi per la città, che sperava di poter rivivere i tempi dei grandi concerti musicali: i più ottimisti speravano che l'esibizione di Ultimo la scorsa estate fosse il preludio ad una ripresa dello spettacolo dal vivo, ma al momento bisogna ricredersi. Non risultano infatti concerti in cartellone.