Concordia sotto le Stelle, il programma degli eventi natalizi

Concordia sotto le stelle - Christmas edition” è il nome del cartellone di eventi natalizi promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Pro Loco Concordia e le associazioni del territorio e che prevede una pluralità di appuntamenti pensati per le famiglie, con un’attenzione particolare ai bambini, e all’attrattività del centro storico con i buoni spesa offerti dall’Amministrazione per sostenere il commercio locale.

Sabato 3 dicembre si accenderanno le luminarie installate nelle vie del centro storico all’insegna della sobrietà e del risparmio energetico e tutti i fine settimana del mese, fino al 24 dicembre, oltre a giovedì 8 e venerdì 23, sono previste attività, concerto, spettacoli e intrattenimenti per bambini accompagnati da punti ristoro gestiti delle associazioni di volontariato.

Domenica 4 dicembre Triciclo Grillo e Capitan Bretella alle ore 15 in piazza Borellini danno il via alla stagione natalizia con giochi di abilità, magia e giocoleria per intrattenere i più piccoli, con la presenza di un punto ristoro per degustare cioccolata calda e vin brulè.

Giovedì 8 dicembre alle ore 17 presso la sala polivalente della scuola Zanoni torna, dopo lo stop forzato a causa della pandemia, l’attesissimo Concerto di Natale della Filarmonica Diazzi, accompagnata dalla banda scolastica dell’Istituto comprensivo. Un appuntamento che unisce musicisti esperti e giovani bandisti in un’esibizione che promette un brillante programma musicale.

Domenica 11 dicembre il centro storico si anima per l’intera giornata con un ricco mercatino natalizio che offre tante occasioni per i regali e numerosi punti ristoro gestiti dall’associazionismo locale che offriranno menù a tema per diverse degustazioni. Nel pomeriggio intrattenimento per bambini in piazza della Repubblica a partire dalle ore 15, mentre in una piazza Borellini allestita con numerosi alberi di Natale a cura di associazioni, commercianti e associazioni, alle ore 17 avverrà la distribuzione di alberi del progetto regionale Mettiamo radici per il futuro” e la consegna della Costituzione ai 18enni. Per tutto il giorno i commercianti offriranno scontistica e gadget a chi fa acquisti nei negozi aderenti all’iniziativa di animazione commerciale promossa da Pro Loco Concordia.

Sabato 17 dicembre l’Orchestra di fiati Essentia propone alle 16:30 presso la Sala polivalente della scuola Zanoni la fiaba musicale “Come il Ginch rubò il Natale!”. Uno spettacolo per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria con la collaborazione del Comitato Genitori Scuole di Concordia.

Domenica 18 dicembre in piazza Borellini dalle ore 15 intrattenimenti per i più piccoli in attesa dell’arrivo di Babbo Natale e alle ore 17 grande concerto del Coro Gospel Experince, uno spettacolo vivo e coinvolgente con una ventina di elementi diretti dalla pianista Alessandra Fogliani e dalla cantante jazz Sandra Cartolari.

L’amministrazione comunale farà gli auguri ai concordiesi giovedì 22 dicembre alle ore 21 in sala polivalente con il concerto “Note di Natale” del coro Mousikè della Fondazione scuola di musica Andreoli. Sarà l’occasione per un brindisi alla cittadinanza offerto dalla giunta comunale e lo scambio di auguri.

Come da tradizione ci saranno anche le letture della “Biblioteca di Babbo Natale”, che sabato 11 e 17 dicembre aspettano alle ore 10 i più piccoli per ascoltare dalla voce di Luisa Qualglia storie magiche e fantastiche nell’attesa del Natale. Venerdì 23 dicembre la Biblioteca comunale alle ore 21 apre le porte agli adulti per la lettura di due racconti di Giuseppe Pederiali a cura della bibliotecaria Manuela Parenti.

Infine, venerdì 6 gennaio si festeggia l’Epifania con un pomeriggio di intrattenimenti per bambini in piazza Borellini a partire dalle ore 15 in attesa dell’arrivo della Befana e di bruciare la vecchia in largo-giardino Tanferri.

Oltre agli spettacoli e alle attività di animazione ogni famiglia riceve con spedizione postale due buoni sconto del valore di 5 € ciascuno, per un totale di 10 €, da utilizzare entro il 31 dicembre nei 40 negozi di Concordia che aderiscono all’iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale per incentivare i consumi locali da parte dei cittadini.