Modena Viaemili@docfest, parte online il concorso dedicato al cinema

Il meglio delle produzioni delle scuole di cinema italiane sono online sul sito del Modena Viaemili@docfest per la prima edizione del concorso dedicata proprio agli istituti di formazione.

Il concorso, come da tradizione anticipa il Modena Viaemili@docfest, festival del cinema documentario in programma dal 5 all’8 novembre al cinema Astra di Modena, diretto da Fabrizio Grosoli (critico cinematografico, direttore del Trieste Film Festival e consulente) e Roberto Roversi (presidente nazionale UCCA).

Fino al 1 novembre sarà quindi possibile visionare e votare le quattordici opere finaliste del concorso online Viaemiliadocfest 2020, nato nel 2010 come primo concorso in Italia, dal 2016 prevede anche una sezione dedicata alle Scuole di Cinema e da quest’anno è l’unica sezione presente.

Come votare

Per votare basta iscriversi sul sito, guardare le opere in streaming e scegliere quella a cui assegnare il Premio del Pubblico tra le selezionate in rappresentanza delle scuole: Centro Sperimentale sedi di Abruzzo e Sicilia, Zelig di Bolzano, FilmAp di Arcimovie di Napoli, Civica Scuola Luchino Visconti di Milano, Offi-cine Veneto di Treviso e Film and Media Studies. Complessivamente, sono 25 i registi che hanno partecipato al contest, di cui 13 machi e 12 femmine con una età media di 26 anni. Tre sono i premi che verranno assegnati: Premio della giuria composta da Gianluca Stanzani (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani) Ivan Olgiati (produttore), Maria Luisa Brizio (Associazione ALTERA Torino – UCCA); Premio del pubblico attraverso la votazione sul sito e Premio D.E-R, giuria composta da giovani coordinati da Documentaristi Emilia-Romagna. La serata di premiazione è in programma sabato 7 novembre all’interno del Modena Viaemili@docfest. Il festival è promosso da Comune di Modena, Regione Emilia-Romagna, Arci Modena, Arci Emilia Romagna, UCCA, Kaleidoscope con il contributo della Fondazione di Modena.