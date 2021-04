“Le stagioni del parco Amendola”, un concorso fotografico per i 40 anni del parco

In occasione delle celebrazioni per 40° anniversario del Parco Amendola il Quartiere 3, l'associazione Loving Amendola e Fotoclub Colibrì hanno indetto la prima edizione di un concorso fotografico dal titolo “Le stagioni del parco Amendola” L'evento è patrocinato dal Comune di Modena.

“Chiunque può partecipare– spiega Livio Selmi, vice presidente dell’associazione Fotoclub Colibrì e responsabile organizzativo del concorso – Dopo quarant’anni dall’inaugurazione di questo bellissimo parco della nostra città abbiamo pensato di invitare i cittadini a raccontarlo attraverso immagini fotografiche per scoprirlo e riscoprirlo. Il Parco Amendola, con la sua pluralità di vita, coi suoi ritmi e relazioni, può essere attraversato frettolosamente e distrattamente oppure ammirato, vissuto e amato. A chi lo guarda, a seconda dei punti di vista, offre, in qualsiasi stagione dell'anno sempre nuovi spunti ed emozioni. Ecco perché pensiamo che la fotografia sia il modo migliore per raccontarlo”.

La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati senza limiti di età, previo il versamento di una quota simbolica di 15 euro da versarsi secondo le modalità indicate nel sito.

Ogni partecipante potrà inviare all’associazione Colibrì da una a due immagini al massimo rigorosamente in formato elettronico, insieme al modulo di iscrizione debitamente compilato via mail o con un we-transfer al direttore artistico Giuseppe De Filippo (oipe76@gmail.com) tassativamente entro la giornata del 31 maggio 2021. Regolamento sul sito www.fotoclubcolibri.it

La premiazione avverrà presso l'area centrale del parco (zona bar Loving Amendola), venerdì 16 luglio alla presenza del sindaco Gian Carlo Muzzarelli.

Due saranno le sezioni premiate: quella dedicata agli under 18 e quella dedicata ai senior. I primi tre classificati potranno ricevere premi in denaro. Per la sezione senior il primo premio è di 250 euro, il secondo 200 euro e il terzo 150 euro mentre per la sezione junior per il primo classificato ci sono in palio 200 euro, il secondo 150 e il terzo 100. Le prime 30 opere classificate saranno invece stampate ed esposte in una mostra allestita nel parco e rimarrà visitabile fino al 31 luglio.

La giuria, composta da esperti del settore e da un funzionario incaricato dal Comune di Modena, esprimerà un giudizio insindacabile. Il comitato d’onore sarà invece composto dal Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, dall’assessora al Patrimonio, Quartieri, Partecipazione e Europa Anna Maria Lucà, da Maria Teresa Rubbiani, presidente Quartiere 3, Luca Mucci dell’Associazione Loving Amendola, Milena Cappi presidente dell’Associazione Corale La Ghirlandeina e Gianni Rossi presidente Fotoclub Colibrì e Romina Buttini della Associazione di promozione sociale Parco Amendola.