Disagio giovanile e accoglienza al centro di un convegno a Giurisprudenza

Si è tenuto presso il Dipartimento di Giurisprudenza il convegno sul tema “il disagio giovanile e l’accoglienza dei minori a Modena tra storia e sfide future” promosso da ASP Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano in collaborazione col Dipartimento di Giurisprudenza di UNIMORE diretto dal Prof. Carmelo Elio Tavilla; il convegno, realizzato col sostegno dei Lions Club Sigonio Terre del Panaro e Romanica, si inserisce nell’ambito delle attività di celebrazione dei 150 anni dalla nascita del Patronato, oggi presieduto da Andrea Manzotti.

Presenti le Istituzioni rappresentate da Gian Carlo Muzzarelli Sindaco della città di Modena, Maria Costi per la Provincia di Modena, Francesca Maletti per la Regione Emilia – Romagna e Mons. Giuliano Gazzetti per l’Arcidiocesi di Modena- Nonantola, il Prof. Carmelo Elio Tavilla per UNIMORE e l’avvocato Andrea Violi in rappresentanza dell’Ordine Forense di Modena.

Oggi l’ASP Patronato gestisce tre comunità educative semiresidenziali situate a Modena città, che ospitano dopo la scuola una ottantina di ragazze e ragazzi dagli 11 ai 21 anni, per il pranzo, i compiti e le attività ricreative pomeridiane. A differenza del passato, i ragazzi la sera rientrano in famiglia. Per il 70% si tratta di ragazzi e ragazze provenienti da famiglie di nazionalità straniera ed inviati dai Servizi Sociali del Comune di Modena. Le comunità attuali rappresentano la trasformazione dell’ente in risposta al cambiamento della società e delle sue esigenze in tema di sostegno e tutela dei minori. Si continua, grazie al prezioso lavoro degli educatori, a perseguire gli scopi fondativi dell’ente, offrendo accoglienza, sostegno scolastico, socializzazione, percorsi di crescita personale, accompagnamento verso l’autonomia e formazione e orientamento al lavoro per i ragazzi più grandi.

“Abbiamo avviato attività anche in collaborazione con diversi soggetti della città, avvalendoci della rete territoriale di tutti i servizi delle realtà del terzo settore che operano con e per i minori; lavoriamo in un’ottica di costante miglioramento in sinergia con le Istituzioni per le sfide di oggi e dei prossimi 150 anni” sottolinea Andrea Manzotti, Presidente dell’ASP Patronato. La Prof.ssa Susanna Pietralunga (Professore Associato di Criminologia, Dipartimento di Educazione e Scienze Umane – UNIMORE e coordinatrice del Comitato Distrettuale Lions "Assistenza Carceraria”) ha sottolineato come la transizione culturale che caratterizza l'attuale momento storico, da cui è interessato anche il nucleo sociale “famiglia”, costituisce un rilevante fattore di destabilizzazione che interessa tutta la popolazione ma incide in modo particolare sulle condizioni di crescita dei minori. La popolazione giovanile è pertanto particolarmente influenzata, nel suo percorso di formazione di una stabile struttura di personalità, dai cambiamenti che stanno investendo la cultura sociale e dai conflitti culturali che si accompagnano a rilevanti flussi migratori. Anche i nuovi canali di comunicazione, come i social ed in generale la comunicazione via web e lo strumento dello smartphone, possono arrivare a rappresentare una forte insidia, rispetto allo sviluppo del disagio giovanile, pensiamo ad esempio al cyberbullismo. È quindi di particolare importanza l'intervento del gruppo sociale e della comunità con la realizzazione di interventi di sostegno e di prevenzione.

La Professoressa Caterina Pongiluppi (Docente di Diritto minorile presso UNIMORE, e Coordinatrice "Centro di Giustizia Riparativa" e Cooperativa l'Ovile) ha evidenziato come la prospettiva dei diritti della persona minorenne sia un’acquisizione relativamente recente e tuttora in evoluzione. È quella tuttavia che ci consente o ci impone un rigore nell’accostarci alle persone minorenni in un’ottica non solo di “protezione”, bensì di “garanzia”: garanzia che i diritti ad essi riconosciuti (parliamo, tra gli altri, di diritto alla vita, alla salute, diritto ad una famiglia, diritto all’identità personale, diritto all’educazione) vengano rispettati e implementati. Chiave di lettura resta la fondamentale dignità della persona umana costituzionalmente riconosciuta in senso assoluto. Ciò vale naturalmente anche con riferimento al minore che si trovi in situazioni di difficoltà e disagio, o al minore “in conflitto con la legge”, che abbia agito e agisca comportamenti devianti o addirittura criminosi. In quest’ultimo caso il pensiero va alla giustizia: la giustizia amministrata dai tribunali ed eseguita, nelle

situazioni più gravi, nelle carceri. In questa giustizia i diritti dei minorenni si intersecano e integrano con i diritti e le garanzie dell’imputato, del condannato, del detenuto. Ci sono strumenti che il nostro ordinamento appresta affinché questa giustizia sia “a misura di minore”: strumenti educativi, meccanismi di fuoriuscita anticipata dal circuito penale, istituti di probation; la garanzia del “diritto all’educazione” esercita un’impronta fondamentale sul processo e sull’esecuzione penale minorile. Ma in questo contesto vale la pena allargare lo sguardo all’ottica della c.d. “giustizia riparativa”, un paradigma di giustizia che mette al centro il vissuto personale e umano dei soggetti coinvolti dal reato, “a tutto tondo”: i soggetti che lo hanno commesso, quelli che lo hanno subito, le comunità rispettive di appartenenza, la società tutta. Il “riattraversamento” della vicenda o delle vicende conflittuali o criminose e delle loro conseguenze nel dialogo e nell’ascolto reciproco consentono alle parti il riconoscimento reciproco e profondo della propria e altrui dignità personale in una responsabilizzazione che non è riconoscimento unilaterale di una colpa ma ha la dimensione relazionale della risposta all’altro.

Il giornalista Mauro Tedeschini ha invece condotto un dialogo con educatori di ieri e di oggi e con alcuni “patronatini” del passato; il dialogo ha evidenziato l’importanza che nel tempo ha rivestito la struttura educativa del Patronato nell’educare alla vita e alla autonomia e nel dare anche protezione e sicurezza, oltre all’orgoglio che oggi i patronatini percepiscono nell’avere avuto questa possibilità, che allora poteva sembrare invece un semplice “ripiego” rispetto ad una condizione di fragilità.

Una considerazione fatta dagli educatori che ha colpito particolarmente la platea, è stata che il Patronato sia ieri che oggi cerca di offrire ai ragazzi anche esperienze uniche da ricordare: la prima volta al mare o in montagna, la scoperta di bellezze artistiche del territorio, le gite fuori porta, la scoperta di uno sport che non si era mia provato prima, esperienze artistiche, etc..

Nell’ambito del convegno è stato anche illustrata la pubblicazione “Educare ad una vita laboriosa, liberale ed onesta” (il titolo del volume è una citazione tratta da Archivio del Patronato - Atti amministrativi 1873, doc programma d’istituzione del Patronato pei Figli del Popolo in Modena, 1873).

Il volume costituisce una ricerca storica vera e propria, basata principalmente sulle carte del ricco Archivio del Patronato, condotta a quattro mani da Francesco Gherardi e Mirco Carrattieri e dedicata ai primi cinquant’anni di vita del Patronato; valorizza il ricco archivio conservato presso l'Istituto storico, ricostruisce una pagina importante della vita modenese dalla sinistra storica al fascismo, passando attraverso l'età Crispina, quella giolittiana, la prima guerra mondiale e illumina l'evoluzione del welfare attraverso due passaggi importanti come la legge Crispi del 1890 e le riforme giolittiane a inizio 900.

Ribadisce la matrice laica del Patronato, nato dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso. Si tratta di uno dei pochi casi in Italia. Si riconcilierà con la Chiesa a inizio secolo per poi essere clericalizzato sotto il fascismo. Cita il ruolo centrale della borghesia ebraica, in particolare della famiglia Friedmann e la governance articolata, con un CDA a composizione mista, con nomine prefettizie, degli enti locali, dei soci. Evidenzia il sostegno economico offerto dai modenesi, sia dalle Banche che da alcuni imprenditori e benefattori, come Pietro Siligardi.

Narra l'accoglienza a bambini maschi, orfani o bisognosi, dai 6 anni, della provincia modenese, salvo particolari eccezioni; la presenza inizialmente di una scuola interna, poi soppressa, a favore della struttura residenziale in palazzo S. Margherita, sede storica. Racconta la disciplina iniziale improntata ai metodi militari e ai valori patriottici, l'importanza della educazione fisica, con il legame privilegiato con la società il Panaro e della educazione musicale, con la nascita di una fanfara e poi di una banda molto richiesta anche dalla cittadinanza, ad esempio in occasione di celebrazioni funebri. Forte era anche il legame con la società civile, anche per le prospettive di lavoro in uscita dal Patronato: infatti dopo la scuola dell'obbligo i “patronatini” erano inviati a bottega presso gli artigiani locali e quando uscivano dal patronato, a 16 o 18 anni, avevano un piccolo “gruzzolo” da parte, che gli serviva per iniziare una vita autonoma.