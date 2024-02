Coppa Pitagora 2024, le "Lanfranco" vincono la sfida matematica

Nel pomeriggio di venerdì 9 febbraio si è svolta nelle aule del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche - FIM di Unimore la selezione provinciale della Coppa Pitagora 2024, una gara di matematica a squadre dedicata a studenti e studentesse delle scuole secondarie inferiori della provincia di Modena.

Più di 140 studenti/esse provenienti da 10 scuole medie di Modena si sono riuniti per dimostrare le proprie abilità e competenze in un'atmosfera carica di entusiasmo.

Dopo una competizione intensa, le Scuole medie Lanfranco si sono guadagnate il titolo di campioni della Coppa Pitagora 2024. A completare il podio della competizione si sono piazzate nell’ordine le Scuole medie Guidotti, al secondo posto e le Scuole medie Ferraris all’ultimo gradino del podio.

Al termine della prova, nell'aula L1.1 del Dipartimento FIM, le prime tre squadre classificate sono state premiate direttamente dal Presidente dell’Associazione culturale Kangourou Italia, Prof. A. Lissoni e avranno l'onore di rappresentare Modena alle Finali Nazionali di Cervia, nel mese di maggio, confrontandosi con ragazzi di pari età provenienti da tutta Italia.

“Un plauso va a tutte le squadre partecipanti che hanno dimostrato impegno, dedizione e spirito sportivo. La Coppa Pitagora 2024 non è solo una competizione, ma anche un'opportunità per coltivare e promuovere la passione per la matematica. Il Dipartimento FIM esprime la sua gratitudine a Kangourou per il patrocinio, in particolare al Prof. Lissoni per la sua presenza alla manifestazione, e a tutte le scuole, gli insegnanti e gli studenti e studentesse che hanno reso possibile questo evento” – ha commentato il Direttore del FIM, Prof. Luca Zanni.