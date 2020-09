Parte una nuova stagione di corsi con gli Amici del Libro

Iscrizioni aperte per i corsi che si svolgono a ottobre e novembre, degli “Amici del libro” con il Quartiere 2 del Comune di Modena, Crocetta, San Lazzaro, Modena Est.

Sono cinque, tutti individuali, quelli proposti: dall’informatica, anche per tablet e smartphone, al disegno, dalla lettura espressiva ad alta voce all’inglese di base, a cui si aggiunge un corso di scrittura creativa.

Per informazioni sui corsi, che si svolgono tutti in via San Giovanni Bosco 153 a Modena, si può telefonare allo 059 217530 o scrivere e-mail a jrcamo@tin.it.

Il corso di lettura espressiva a voce alta si svolge in sei mercoledì (7, 14, 21, 28 ottobre e 4 e 11 novembre) in due orari alternativi: dalle 15.30 alle 18.30 o dalle 20.30 alle 22. Obiettivo è migliorare eloquio ed esposizione di chi deve parlare in pubblico. Lezioni su postura, respirazione, articolazione frase, rilassamento; cadenza, dizione; sottotesto; elementi di recitazione, esercizi di interpretazione.

Il corso di informatica per pc portatile, tablet, smartphone, caratterizzato dalla flessibilità per le esigenze degli iscritti, mira a fornire le istruzioni per l’uso di telefonini e nuovi supporti digitali, e risolvere dubbi. Lezioni al venerdì dalle 16 alle 18 il 2, 9, 16, 23 ottobre, oppure il 30 ottobre e il 6, 13 e 20 novembre.

Il corso di lingua inglese base punta a fornire elementi grammaticali e sintattici sufficienti per una buona comprensione. Si svolge di giovedì dalle 18 alle 19, l’1, 8, 15, 22, 29 ottobre; o il 5, 12, 19 e 26 novembre.

Il corso di disegno si rivolge a principianti e dilettanti di qualsiasi età, a esclusione dei bambini fino a 6 anni. Verifica il grado di capacità o il talento, poi dà istruzioni sui metodi classici del disegno. Si svolge di lunedì dalle 15,30 alle 18,30 o dalle 20,15 alle 22,15. Lezioni il 5, 12, 19 e 26 ottobre, e il 2 e il 9 novembre.

Il corso di scrittura creativa, infine, si struttura in due cicli di quattro lezioni di un’ora ciascuna, il martedì dalle 15 alle 19 (con lezioni anche individuali e per massimo quattro allievi, tenendo conto delle misure di distanziamento sociale).

Obiettivo è dare le basi per l’elaborazione di uno scritto “creativo” (favola , giallo racconto) che a fine corso verrà realizzato dal singolo allievo. Il primo ciclo di lezioni si svolge il 6, 13, 20 e 27 ottobre; il secondo il 3, 10, 17 e 24 novembre.

Per tutti i corsi ci si può accordare eventualmente anche per giornate e orari diversi.

