Piccoli e grandi attori al Teatro dei Venti, corsi e workshop intensivi per adulti e ragazzi

Il Teatro è il luogo ideale nel quale ricreare incontri, riallacciare relazioni, ricostruire legami, tessere nuove trame, soprattutto nel corso di un periodo incerto, e per certi versi traumatico, come quello che stiamo vivendo. È con questa consapevolezza che il Teatro dei Venti si appresta a iniziare una nuova annualità di corsi e workshop all'interno del Centro di Formazione Teatrale. Un appuntamento che si rinnova offrendo a bambini, ragazzi e adulti la possibilità di sperimentare un percorso che, tra gioco e disciplina, fa avvicinare al mondo del teatro e crea opportunità di fruizione culturale partecipata.

Mercoledì 23 settembre presso il cortile del Teatro dei Segni (Via San Giovanni Bosco, 150/b – Modena) si terrà l'OPEN DAY di presentazione, alle ore 19.00 per gli interessati ai corsi per bambini e ragazzi, ore 20.30 per i corsi adulti e i Workshop intensivi. Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto dei protocolli di sicurezza per il contrasto della diffusione del Covid-19.

Corsi di teatro settimanali

I corsi hanno cadenza settimanale, da ottobre 2020 a maggio 2021, e sono tenuti dagli attori della compagnia modenese, Francesca Figini, Davide Filippi, Antonio Santangelo e da altri operatori qualificati, con la supervisione del direttore artistico Stefano Tè.

Un'attenzione particolare è riservata ai più piccoli, con percorsi di avvicinamento al teatro per i bambini dai 3 ai 5 anni e per quelli dai 6 ai 9 anni, con incontri basati sul gioco e sulla conoscenza reciproca. Anche i più piccoli possono fare un’esperienza teatrale costruttiva e divertente attraverso il gioco. Giocando a fare teatro si attivano potenzialità comunicative, cognitive, emotive e di socializzazione e si sviluppano capacità particolari come l’osservazione, l’immaginazione, l’immedesimazione, la competenza emotiva e quella relazionale. L’obiettivo è quello di far sì che il gioco teatrale divenga uno strumento a disposizione del bambino per farlo immedesimare nei meccanismi sociali, relazionali ed emotivi del mondo che lo circonda, un allenamento alla vita.

Per i ragazzi dagli 10 ai 13 e gli adolescenti dai 14 ai 17 anni i corsi mettono in campo l'ascolto, le relazioni di gruppo e il rafforzamento dell'autostima.

Il teatro risponde ai bisogni di espressione e di comunicazione dell’individuo in crescita. Esplorare nuove potenzialità creative e comunicative, liberare le proprie emozioni e imparare ad aprirsi all’esterno senza paura sono alcune delle competenze che vengono stimolate e affinate nei nostri laboratori. Durante il percorso verranno incoraggiate le specifiche inclinazioni creative, valorizzando le diversità in un clima di partecipazione non competitiva, con l’obiettivo di accrescere autostima e motivazione.

Per gli adulti si propone un percorso di ricerca capace di stimolare le diverse sensibilità artistiche e di scoprire le proprie capacità creative, finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo che divenga occasione di sperimentazione relazionale.

Novità di quest’anno è il Seminario intensivo condotto dal regista Stefano Tè, due weekend per approfondire il lavoro dell'attore con il regista. Riservato agli allievi adulti dei corsi settimanali.

Da quindici anni a questa parte il Centro di Formazione Teatrale è un luogo d’incontro per quanti vogliano avvicinarsi al teatro sperimentando le proprie potenzialità creative, in continuità con l'attività artistica della compagnia. I Corsi del Teatro dei Venti fanno parte dell’offerta Corsi di Arci Modena e hanno il patrocinio del Comune di Modena.

I calendari

Bambini 3-5 anni, a partire da giovedì 8 ottobre ore 17.00/18.00; bambini 6-9 anni, da martedì 6 ottobre ore 17.00/19.00; ragazzi 10-13 anni, da lunedì 5 ottobre ore 17.00/19.00; ragazzi 14-17 anni, da mercoledì 7 ottobre ore 17.00/19.00; adulti, da martedì 6 ottobre o da mercoledì 7 ottobre, ore 20.30/22.30 in entrambe le serate.

Per tutti i corsi e le attività del Teatro dei Venti, al momento dell'iscrizione, è necessario fare la tessera Arci 2021.

Workshop intensivi a Modena

TRA CIELO E TERRA

Workshop sull'utilizzo dei trampoli, per esperti e per principianti in percorsi dedicati, condotto dagli attori del Teatro dei Venti.

3 appuntamenti da un weekend ciascuno nel corso dell'anno.

CAMMINARE SUL FILO – LABORATORIO DI FILO TESO

Laboratorio esperienziale condotto da Andrea Loreni, funambolo, formatore, specializzato in camminate a grandi altezze e praticante la meditazione Zen.

Un appuntamento nel corso dell'anno.

ESPERIMENTI POETICI DI VOLO

Workshop di corda e tessuti aerei, condotto da Amalia Ruocco.

Un appuntamento nel corso dell'anno.

SEMINARIO DI KALARIPAYATTU (Arte marziale indiana)

Condotto da Sankar Lal Sivasankaran Nair (Studio Kalari)

Quest’arte marziale indiana è indicata per attori, danzatori e per chiunque sia interessato alla ricerca di una forma di movimento che si basa sul lavoro cosciente su se stessi e sull’espressione fisica di un carattere proprio.

2 appuntamenti da un weekend ciascuno nel corso dell'anno.

WORKSHOP RESIDENZIALI A GOMBOLA

Una serie di proposte formative in forma residenziale presso l'Ostello Podesteria di Gombola, un'opportunità per scoprire e abitare creativamente un luogo affascinante dell'Appennino modenese, sede del progetto di residenza artistica del Teatro dei Venti.

Per info sull'Ostello e sulla ricettività turistico-culturale: info@podesteriadigombola.it

CANTI CAMMINANTI

Laboratorio di canti della tradizione orale nel paesaggio, condotto da Camilla Dell'Agnola e Valentina Turrini – O Thiasos TeatroNatura. Un appuntamento da un weekend nel corso dell'anno.

LABORATORIO DI FUNAMBOLISMO

Condotto dal funambolo Andrea Loreni e da Giulia Schiavone.

Un weekend nel corso dell'anno.

L’ATTORE IN STATO DI ALLERTA

Laboratorio di ricerca attorale condotto da Gianluca Barbadori.

Un weekend nel corso dell'anno.

SILLABARIO TEATRALE N.1 – FORMA E TRASFORMAZIONE

Laboratorio di analisi teorico-concettuale sul teatro, a cura di Enrico Piergiacomi, rivolto a studiose/i e artiste/i. A partire dalle Metamorfosi di Apuleio, si dialogherà sulle idee di forma e trasformazione. Un appuntamento da un weekend nel corso dell'anno.

URBAN THEATRE EXPERIENCE

Workshop di regia e drammaturgia per gli spazi urbani condotto da Stefano Tè e dagli attori del Teatro dei Venti.

Un appuntamento da un weekend nel corso dell'anno.

Informazioni ed iscrizioni

Teatro dei Venti

Via San Giovanni Bosco, 150

41121 Modena

059 7114312

389 7993351

info@teatrodeiventi.it

www.teatrodeiventi.it