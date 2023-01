Aperte le iscrizioni per il Corso di Teatro per bambini dai 3 ai 5 anni del Teatro dei Venti

Sono aperte le iscrizioni per il nuovo modulo del Corso di Teatro per i bambini dai 3 ai 5 anni. A partire dal 7 di Febbraio 2023, ogni martedì dalle 16:15 alle 17:15, riparte il corso di teatro per bambini dai 3 ai 5 anni. Anche i più piccoli attraverso il gioco possono fare un’esperienza teatrale costruttiva e divertente. Giocando a fare teatro si attivano potenzialità comunicative, cognitive, emotive e di socializzazione. Si sviluppano inoltre capacità particolari come l’osservazione, l’immaginazione, l’immedesimazione, la competenza emotiva e quella relazionale. L

’obiettivo è quello di far sì che il gioco teatrale divenga uno strumento a disposizione del bambino per farlo immedesimare nei meccanismi sociali, relazionali ed emotivi del mondo che lo circonda, una sorta di allenamento alla vita. Il percorso si struttura attraverso una progressione di attività ludiche che mettono in gioco emozioni, creatività e fantasia dei piccoli partecipanti. Gli obiettivi dei formatori sono molteplici: conoscenza e fiducia reciproca, liberazione e controllo delle energie in eccesso, sviluppo, dell’immaginazione e della creatività, sviluppo delle capacità relazionali e di socializzazione, percezione, coordinazione ed equilibrio del corpo nello spazio, rilassamento e concentrazione, sviluppo delle capacità espressivo – comunicative, rafforzare l’autostima e favorire il processo di costruzione dell’identità.

Le attività proposte sono giochi di conoscenza reciproca, giochi di sfogo, concentrazione, immedesimazione, lavoro sul rapporto corpo-spazio, ascolto di fiabe narrate, lavoro espressivo sui sentimenti e le emozioni, lavoro di espressività di corpo e voce a partire dalla musica e dal ritmo

La nostra esperienza ci ha portato a scegliere di terminare il percorso con un esito che possa valorizzare il cammino fatto – Dice Francesca Figini, direttrice del Centro di Formazione del Teatro dei Venti – I genitori assisteranno ad una lezione che raccoglierà il meglio del percorso fatto in una logica di condivisione degli obiettivi e traguardi individuali raggiunti di ciascun partecipante.

Informazioni

Il corso si tiene ogni martedì dalle 16.15 alle 17.15 presso la sede del Teatro dei Venti in via San Giovanni Bosco, n. 150.

Periodo: febbraio – maggio 2023

Alla fine di ogni modulo è prevista una lezione aperta a tutti i genitori.

L’iscrizione può essere: mensile, 2 mesi, 3 mesi, intero modulo (4 mesi).

Potete trovare tutte le informazioni utili per accedere ai nostri corsi e i moduli per attivare direttamente le iscrizioni al seguente link.

Link al nuovo sito: https://corsi.teatrodeiventi.it/

Gli altri corsi settimanali

Sono aperte ancora fino a fine Gennaio le iscrizioni per i corsi settimanali diretti dal Teatro dei Venti.