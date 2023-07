“Collected Poems”, la video installazione di Flavio Pacino al CRAD di Castelnuovo

CRAD, lo spazio espositivo dedicato all’arte digitale fruibile presso l’oratorio della Madonna della Provvidenza di Castelnuovo Rangone, propone una nuova installazione: si tratta dell’opera digitale “Collected Poems” di Flavio Pacino. Un diorama virtuale, frutto della ricerca dell’autore sulla natura, la nuova video installazione dell’artista fiorentino è stata inaugurata il 30 luglio, e sarà visibile fino al 10 settembre.

“Il lavoro di Flavio Pacino si muove attraverso il disegno, media scultorei e installativi svolgendo principalmente un’indagine sul rapporto tra l’elemento naturale e quello artificiale, sondandone i confini e possibilità future. – scrive Martina Aiazzi Mancini nel testo di accompagnamento all’opera –. Nel 2010 inizia i suoi studi di pittura nello studio dell’artista spagnolo Fran Bobadilla a Firenze, nel 2018 è assistente di Nuno Sousa Vieira a Leiria (PT) e a fine 2019 viene chiamato dallo studio di Gaetano Pesce a New York per la realizzazione di specifici progetti a cavallo tra arte e design. Formatosi tra il campo del design e dell’arte visiva, concentra la sua ricerca sul tema dello spazio e della natura riflettendo in termini razionali sul futuro di quest’ultima.

Flavio Pacino presenta un disegno digitale dal gusto progettistico in occasione della propria mostra personale per CRAD. Il diorama virtuale di Pacino dona all’occhio nuove estensioni visive, portando al dialogo animazione e installazione. L’impalcatura, forte dell’attenta ricerca sui software dell’artista, fa da ordito alla trama già tessuta: una foresta mutante nell’aspetto e nell’essenza, sezioni di piante e arbusti solitamente celate nel terreno sono esposte, come frutto di un carotaggio post apocalittico. Tra lo spettatore e l’opera si interpone un altro ostacolo (o forse un nuovo dono?): una piccola fessura in una grande superficie. All’occhio solitario è richiesto uno sforzo, di cogliere l’intero lavoro fatto di un simbolico campionamento che restituisce ai vegetali una natura virata: relitti in cui convivono assieme sassi, terra e materie di sintesi del petrolio”.