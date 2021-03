Sassuolo, il "Dantedì" prosegue con un'esposizione sotto i portici di Piazza Garibaldi

Da questa mattina i portici di Piazza Garibaldi, a Sassuolo, sono adornati da quadri raffiguranti Dante e passi della Divina Commedia.

“Si tratta di opere – commenta l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Sassuolo Sharon Ruggeri – realizzate dagli ospiti dei centri diurni per disabili di tutto il Distretto Ceramico in occasione del settecentesimo anniversario della morte di Dante per celebrare, a modo tutto nostro, il Dantedì: non è un caso che la mostra si intitoli proprio "Dante secondo noi". A causa delle restrizioni imposte dalla lotta al contagio da Covid-19, purtroppo, i ragazzi autori dei quadri non hanno potuto essere presenti all’esposizione ma abbiamo voluto comunque che, quanti in questi giorni transiteranno sotto i portici di piazza piccola, possano ammirare il lavoro fatto con passione ed attenzione da ragazzi meravigliosi”.