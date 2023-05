Un successo per "Danzando in tour" al Palapanini, anche nel segno della solidarietà

Un grande evento di danza, senza dubbio, ma anche e forse soprattutto, date le circostanze, di solidarietà. “Danzando in Tour” ha colorato e riempito il PalaPanini per tutta la giornata di domenica 21 maggio con oltre 350 ballerini in competizione, tutti gli stili possibili dalla danza classica all'hip hop e una cornice di oltre 1000 spettatori che si sono alternati sulle tribune. Soprattutto è stato un evento di solidarietà. Grazie al contributo già stanziato da Uisp Modena e alle donazioni effettuate in giornata si è infatti raggiunta una cifra di 4000 euro che verrà interamente devoluta ai comitati Uisp di Imola-Faenza, Ravenna-Lugo e Forlì-Cesena, duramente colpiti dall'alluvione di questa settimana.

«Non vogliamo far mancare il nostro appoggio a chi ci ha sostenuto così tanto durante il terremoto del 2012 – ha raccontato Vera Tavoni, presidente Uisp Modena, in merito alla trasformazione solidaristica dell'evento dopo la tragedia che ha colpito la Romagna –. A tal proposito ci hanno molto colpito le parole delle scuole di danza di Faenza che avrebbero dovuto partecipare al nostro evento. Oggi siamo qui anche per loro e per portare loro un segno di vicinanza». Accanto a lei Andrea Bortolamasi, assessore alla cultura, in rappresentanza del Comune di Modena. «Dopo il Covid ecco l'alluvione, purtroppo lo sport è sempre tra i primi settori della società vessati da questi eventi, ma qui vediamo Uisp fornire un aiuto concreto a chi ha bisogno oltre che commemorare le vittime».

Dalle 10 il via alla gara, con 78 coreografie a esibirsi (sarebbero dovute essere 102 con le società di Lugo, Faenza e Ancona) e quattro blocchi distinti di show e premiazioni: uno concluso alle 12, il secondo con termine alle 15:30, il terzo con fine alle 17:30, l'ultimo alle 19:30 con le ultimissime premiazioni, menzioni speciali, borse di studio e la 'battle' di freestyle a chiudere l'evento.