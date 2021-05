Disabilità e innovazione nel Festival delle Abilità Differenti

Lunedì 31 maggio nuovo incontro on line del Laboratorio Aperto di Modena

“Come dalla realtà possano nascere aperture e innovazioni per tanti. Storia, scopo e metodo del Festival Internazionale delle Abilità Differenti”: se ne parla lunedì 31 maggio alle 17, nel ciclo di incontri on line e gratuiti “Disabilità e innovazione”. L’iniziativa è del Laboratorio Aperto di Modena in collaborazione con la Cooperativa Nazareno, i Laboratori Aperti di Forlì e Ravenna e con l’accompagnamento di Google.

L’incontro, il quarto del ciclo, sarà guidato da Stefano Malagoli, operatore della Cooperativa Nazareno e coordinatore del Festival Internazionale Abilità Differenti, e Michele Donati, collaboratore dei Laboratori Aperti dell’Emilia-Romagna.

I relatori racconteranno di come attraverso bisogni reali siano nate piccole opere e azioni per l’aiuto ai disabili, idee per la fruizione di servizi e tecnologie che hanno portato alla nascita del Festival delle Abilità Differenti giunto al suo 23° anno di attività.

Verrà affrontato il tema del ruolo e funzione dei Laboratori Aperti, che attraverso strumenti e competenze, si propongono come facilitatori dell’innovazione, anche con la presentazione dell’idea VR per la “Riserva naturale dello Stato Bosco della Mesola”, ricompreso nel Parco Regionale del Delta del Po.

Gli incontri di “Disabilità e innovazione” sono dedicati a casi reali in cui, grazie all’uso di tecnologie e dispositivi, è possibile semplificare e migliorare la vita delle persone con disabilità e di chi vive con loro. Per iscrizioni.

I webinar, aperti a tutti, sono principalmente rivolti ad operatori delle associazioni e cooperative che lavorano quotidianamente con queste dinamiche e si svolgeranno online su piattaforma digitale Zoom sempre di lunedì alle ore 18.