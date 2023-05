A Maranello torna la Disfida del “bensone”, aperte le iscrizioni

Maranello lancia la disfida del bensone. Dopo aceto balsamico, nocino e zuppa inglese, il Comitato Maranello Tipico, in collaborazione con l’albo assaggiatori Il Matraccio e il patrocinio del Comune, propone a tutti gli appassionati della cucina tradizionale modenese la quinta edizione della gara dedicata al bensone, l’antico dolce di forma ovale preparato secondo la classica ricetta modenese con farina, uova, zucchero, burro, lievito, latte, scorza di limone (facoltativa), granella di zucchero e senza alcun tipo di farcitura.

La disfida è in programma giovedì 11 maggio alle ore 19.30 alla Sala Civica “Le Querce” in Via Vandelli 209/1 a Pozza di Maranello: la sede ospiterà partecipanti, assaggiatori e i volontari del Comitato. Il termine per l’iscrizione è nella stessa giornata di giovedì 11 maggio alle ore 18. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli appassionati dilettanti che preparano dolci esclusivamente a livello familiare.

Gli interessati potranno partecipare alla gara con un solo campione di bensone di forma ovale e del peso di circa 500 gr. che dovrà essere accompagnato dalla richiesta di partecipazione. Tutti i campioni presentati saranno sottoposti ad esame organolettico eseguito da un minimo di tre assaggiatori. Sulla base del punteggio conseguito dall’esame finale verranno premiati i primi tre campioni che avranno riportato i tre punteggi più alti. La premiazione avverrà sabato 10 giugno nel pomeriggio a Modena in Piazza Mazzini in occasione di "Nocinopoli". Regolamento e scheda di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune.