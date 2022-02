Il docufilm dedicato alle Scuole Corni di Modena sbarca su Spotify con un podcast

Il centenario delle scuole Corni, festeggiato nel 2021, è un evento fondamentale nella storia Modenese, la celebrazione del primo passo che è stato mosso verso la crescita e l’affermazione della città quale centro pulsante dell’industrializzazione italiana. Proprio per la centralità di questa ricorrenza, dopo lo straordinario lungometraggio di ottobre scorso, si è deciso di dare un’altra e nuova forma alle interviste realizzate per l’occasione. Ecco che le voci e i ricordi della prof.ssa Gabriella Aggazzotti, del prof. Valter Guerzoni, dell’autrice Olimpia Nuzzi, del prof. Tiziano Quartieri e del prof. Ing. Piero Vicini diventano un podcast, un racconto prezioso per gli ascoltatori.

Il podcast è organizzato in tre episodi, ognuno dei quali si sofferma su un elemento che ha reso e tutt’ora rende l’istituto Corni una fucina di talenti industriali e imprenditoriali Modenesi. Come segno di riconoscenza, un gruppo simbolico di ex studenti e imprenditori ha prestato la propria voce per leggere un articolo risalente proprio alla data di inaugurazione della scuola, disponibile da ascoltare nel trailer introduttivo.

Da oggi, Cent’anni di storia è disponibile su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.