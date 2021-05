Le Salse di Nirano in un docufilm di RAI 2 su disabilità e sport

La Riserva delle Salse di Nirano, con i suoi ‘vulcani fango’, è stata scelta dal regista documentarista Lorenzo Stanzani come tappa del suo docufilm ‘Tanta strada nei miei sandali’, prodotto da Orso Rosso Film, che verrà messo in onda su RAI 2 a fine settembre.

Questa mattina la troupe ha effettuato le riprese, anche con l’aiuto di un drone, dal parcheggio del Pioppo fino al sentiero ‘Siti aperti’, privo di barriere architettoniche.

Il documentario racconta di un viaggio di due settimane lungo l’Emilia Romagna, da Piacenza alla foce del Po, di un gruppo di 9 ciclisti e cicliste, alcuni con disabilità, per raccontare la bellezza dell'offrire a chiunque, a prescindere dalle proprie capacità, la possibilità di essere felici attraverso lo sport, la natura e la compagnia. E’ realizzato in collaborazione con la Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi, che si occupa di sport e disabilità, con il sostegno della Regione Emilia Romagna,

La Riserva è stata scelta dal regista proprio per le caratteristiche di accessibilità ed inclusività che offre, dal parcheggio per disabili all’inizio del sentiero ‘Siti aperti’, alla bella passerella in legno percorribile anche da persone in carrozzina e dotata di cartellonistica anche in braille, che permette a tutti di godere dello splendido panorama dei ‘vulcani di fango’

I protagonisti del documentario hanno percorso il sentiero e si sono fermati nell’area di sosta per ammirare i coni gorgoglianti, conoscere meglio la natura delle Salse ed ascoltarne i suoni.