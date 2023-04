Carpi: arriva 'Donne a Pedali, il corso di bicicletta aperto anche agli uomini

Il 28 aprile, alle ore 16.30 prenderà il via presso la Palestra VeloSport, al civico n°1 di via Don Minzoni, presso l’area dell’ex Foro Boario di Carpi, la 4^ edizione di Donne a pedali, il corso destinato a donne – ma da quest'anno aperto anche agli uomini - che, straniere e italiane, non sanno andare o desiderano riprendere dimestichezza con la bicicletta, per permettere loro di acquisire uno strumento in più per realizzare la propria autonomia.

Il corso prevederà due lezioni settimanali, il martedì e venerdì pomeriggio. Ad affiancare i corsisti, i volontari di FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), del Circolo Velo Sport e del progetto ‘EroStraniero’. Fondamentale, nel percorso, la consulenza della Polizia Locale dell’Unione delle Terre d’Argine: a questo proposito, durante la lezione inaugurale del 28 aprile, sarà presente anche la Vice Comandante Daniela Tangerini, che fornirà informazioni e suggerimenti rispetto agli obblighi previsti dal Codice della Strada.

‘Donne a pedali’ è una delle iniziative germogliate nell’ambito del progetto EroStraniero, nato 12 anni fa da tre associazioni carpigiane - Azione Cattolica, Masci, Udi Carpi - e dalla Coop. Sociale il Mantello.

Con l'aiuto e l'impegno di volontari, il progetto ha l'obiettivo di insegnare la lingua e la cultura italiana a stranieri adulti, come prima forma di integrazione. Inoltre, per migliorare l’accoglienza, negli ultimi anni sono stati aggiunti anche corsi di cucito e, da ultimo, ‘Donne a pedali’.

Come le precedenti edizioni, l'iniziativa è realizzata con il sostegno di Fondazione CR Carpi, il supporto di Fondazione Casa del Volontariato, il patrocinio del Comune di Carpi, la collaborazione di Porta Aperta/Recuperandia e il contributo di Assicoop e Coop Alleanza 3.0.

Ogni donna partecipante sarà assistita da un volontario ciclista. Gli obiettivi sono: familiarizzare con la bicicletta, saper andare in bici da sole in luogo protetto, utilizzare le piste ciclabili, essere visibili con un abbigliamento adeguato, soprattutto di sera.

In quanto spazio protetto, l'area ex Foro Boario si presta perfettamente allo scopo: le lezioni si svolgeranno sotto la tettoia e nell'area verde prospiciente, lontana dal traffico automobilistico.

Per facilitare la partecipazione di mamme con bambini piccoli, sarà organizzato da volontari di Erostraniero il servizio di babysittng. Iscrizioni presso l’ufficio n°23 della Casa del Volontariato in via Peruzzi n°22, a Carpi, il mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.30. oppure presso la Palestra VeloSport durante la prima lezione. Per informazioni chiamare il numero 371.4149044 o inviare una e-mail all’indirizzo erostraniero@gmail.com.