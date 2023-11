Donne nelle scienze. 50 scienziate del biomedicale si incontrano al Laboratorio Aperto

Un’occasione d’incontro e confronto scientifico su ricerche di alta specializzazione, ma anche un’iniziativa per promuovere i percorsi di studio scientifici tra le giovani donne. E la cornice nella quale consegnare il premio alle due migliori ricerche tra le oltre 50 sottoposte alla giuria.

Tutto questo è TIWS 2023, appuntamento in programma venerdì 17 novembre al Laboratorio Aperto ex AEM di Modena.

La giornata prevede lavori tutto il pomeriggio, con anche una sessione di mentoring chiamata “Ragazze con i numeri”, che infatti, permetterà a studentesse e dottorande di incontrare di persona, con un colloquio individuale, studiose dalle diverse specializzazioni ma accomunate da curriculum di eccellenza. Saranno anche proposti laboratori specialistici a supporto delle skill indispensabili per percorsi di carriera accademici e di ricerca.

L’appuntamento, organizzato da un gruppo di socie EWMD di Modena e Reggio Emilia, coordinato da Nadia Caraffi, e presieduto da Elisa Marchi, servirà anche per consegnare i premi per la ricerca femminile di eccellenza sostenendo e valorizzando le giovani scienziate selezionate quest’anno dalla giuria di Top Italian Women Scientists: Martina Musella dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, che si è quindi aggiudicata i 2.000€ messi in palio dall’organizzazione con uno studio che rivela un nuovo meccanismo attraverso cui il tumore evolve e sviluppa resistenza alle terapie. Seconda classificata Isabel Pagani, dell’IRCCS San Raffaele di Milano, alla quale verranno consegnati 1.000€, per uno studio sul sistema immunitario innato.

EWMD, European Women's Management Development, è un network internazionale che collega professioniste di tutte le aree: impresa, istruzione, politica e cultura con lo spirito di coinvolgere e scambiare idee. Un network creato e voluto dalle donne per le donne e per gli uomini con posizioni di responsabilità.

“Per noi di EWMD – ha dichiarato Nadia Caraffi - questo è l’appuntamento per festeggiare pubblicamente le donne di scienza, per celebrare il loro contributo al progresso sociale. Allo stesso tempo offriamo l’esempio delle loro carriere alle ragazze più giovani perché traggano ispirazione e confronto. Lo facciamo perché essere donna e trovare spazio nella società è ancora una sfida difficile ma bellissima, da affrontare unite e solidali tra noi di generazioni e esperienze diverse”.