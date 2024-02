Un doppio vinile per i dieci anni di musica al circolo Ribalta di Vignola

Un doppio vinile per celebrare dieci anni di musica al circolo Ribalta di Vignola, che raccoglie brani di musicisti amici del circolo Arci, da Massimo Zamboni a Mara Redeghieri, passando per Capovilla, Emidio Clementi e Bob Corn, in una edizione numerata con cover dell’artista Andrea Chiesi.

"Un nuovo progetto - dichiarano da Arci Modena - che conclude idealmente il percorso iniziato tre anni fa – la pubblicazione di un libro e di un cd con 28 artisti, realizzato grazie a un crowdfunding - e che vuole anche essere di buon auspicio per altri dieci anni di questa straordinaria esperienza umana fatta di musica, cinema, teatro e confronti appassionati. La pubblicazione del doppio vinile sarà possibile solo al raggiungimento della copertura delle spese di produzione, nel caso non si arrivasse a tale copertura, verranno resi i soldi a chi ha fatto già il suo pre-order."

"Ribaltare il proprio destino, non arrendersi di fronte alle difficoltà. Se è vero che c'è qualcosa nel nome che segna il nostro percorso, il Ribalta ribalterà e per farlo ha bisogno del tuo aiuto!".

"Con queste parole - proseguono da Arci - nel 2021 abbiamo affrontato, assieme alla Lilium Produzioni, il crowdfunding per festeggiare i dieci anni di attività culturale, musicale e sociale del Ribalta che, tuttora, le sue attività artistiche sia grazie all’entusiasmo che si è rinnovato con questa avventura condivisa, grazie al supporto di socie e soci. Il progetto del doppio vinile, Dieci - Circolo Arci Ribalta 2010 | 2011 (Volume 1 - Volume 2), colorato (180g), tiratura a 500 copie numerate a mano, copertina gatefold con una nuova cover dell’artista Andrea Chiesi e tre cartoline con disegni e booklet è stato possibile grazie ai musicisti che hanno donato i brani e a tutte quelle persone che hanno creduto e continuano a credere nel progetto culturale."

Gli artisti del doppio vinile sono: Giorgio canali, Fabrizio Tavernelli, Gianni Maroccolo, Humus, Francesco Benozzo & Fabio Bonvicini, Freak Antoni & Alessandra Mostacci, Giancarlo Onorato, Amaury Cambuzat Plays Ulan Bator, Emidio Clementi, Antonio Aiazzi, Fatr & Zug, Andrea Chimenti, The Star Pilow & Bruno Romani, Mara Redighieri, Dead Inside, Giulio Estremo Casale, Miro Sassolini & Monica Matticoli, Dorian Gray ft. Blaine Reininger, Hugo Race, Pierpaolo Capovilla & Paki Zennaro, The Names, No More, Niconote, Wu Ming Contingent, Twisted Nerve, Gang, Massimo Zamboni, Bon Corn.Per info: www.liliumproduzioni.com.