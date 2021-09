"Emilia Milleuno" una nuova canzone di Marcello Belloni dedicata all'Emilia

È uscito lunedì 20 Settembre il nuovo singolo di Belloni dedicato all'Emilia. Il Cantautore Mirandolese torna sulla scena musicale con un brano emozionale e intimo accompagnato da videoclip che vede come protagoniste le fotografie del fotografo San Feliciano, Roberto Gatti, che con le sue immagini ha saputo negli anni raccontare la nostra terra.

Un' unione di forte impatto il brano con le fotografie.

"Emilia Milleuno è una canzone nata per gioco - spiega Belloni - ma poi è diventata una cosa seria. Perché l'Emilia è una cosa seria. Essere emiliano per me è un orgoglio e questa è la mia canzone per lei"

Disponibile sul canale Youtube accompagnata da videoclip la cui regia è stata curata da Elisa Gatti.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/nLEEAiSgmyw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>