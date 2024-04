Ennesimo Film Festival: 50 appuntamenti e 197 cortometraggi. Presentato il programma

Oltre 50 appuntamenti in sei Comuni con il cuore pulsante al Teatro Astoria di Fiorano Modenese, 197 cortometraggi in concorso e migliaia di partecipanti attesi.

E ancora: la partnership inedita a livello nazionale con l’Agenzia Spaziale Italiana, le oltre 20mila cartoline per l’assegnazione del Premio Città di Fiorano consegnate alle famiglie del Distretto Ceramico e una Academy che, giunta all’ottavo anno, ha toccato quota 12mila studenti coinvolti. Ennesimo Film Festival è pronto a tornare, per la sua nona edizione, più grande che mai. La kermesse durerà otto giorni, da domenica 28 aprile a domenica 5 maggio, e sarà ad ingresso libero e gratuito.

«In una contemporaneità sempre più libera, ma fondamentalmente chiusa nella sicurezza del proprio mondo interiore – spiega Federico Ferrari, direttore artistico di Ennesimo Film Festival - il cinema è ancora portatore di conoscenza, di scoperte, di dialogo e in grado di stimolare oltre modo l’immaginazione. La nona edizione del Festival vuole rinnovare in tutti noi un sogno: nulla dovrebbe essere considerato a priori fuori dalla nostra portata. Sarà un’edizione in cui il pubblico e gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado saranno protagonisti fra masterclass, incontri e giurie popolari. Grazie a chi anche quest’anno ha sostenuto il progetto a partire dal Comune di Fiorano Modenese, Regione Emilia-Romagna e Fondazione di Modena e a tutti gli sponsor: Ceramiche Caesar, Gruppo HERA, BPER Banca, Fondazione IRIS Ceramica Group, Autorama e Comix».

«L'Ennesimo Film Festival – chiosa il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi – allarga ogni anno di più la propria presenza sul territorio con attività e temi di alto valore educativo e formativo. Un progetto ideato e realizzato da giovani e rivolto a tutti ma in particolare a tantissimi ragazzi e studenti. Siamo orgogliosi di aver dato fiducia per nove anni ad un'iniziativa culturale che ora porta il nome di Fiorano nel mondo, grazie in particolare al veicolo del cinema. Ringrazio a nome della comunità organizzatori e volontari che si adoperano per questa importante manifestazione».

«Come ogni anno e per la nona volta, l’Ennesimo Film Festival arriva a maggio a suggellare una fattiva e proficua collaborazione tra Comune di Fiorano e associazione Tilt. Di volta in volta il programma del Festival si arricchisce di ulteriori nuove proposte, mantenendo di grandissimo interesse tutto il programma della kermesse. Ci sono eventi per i bambini, gli adolescenti, le famiglie, gli adulti di ogni età e questo aiuta molto a creare senso di comunità. Vi invito a dare un'occhiata agli appuntamenti e a soffermarvi su ciò che verrà proposto dal 28 aprile al 5 maggio: io e tutta l'Amministrazione ne andiamo particolarmente orgogliosi», aggiunge la vicesindaco di Fiorano Morena Silingardi.

Quattro i super ospiti che calcheranno il palco del Teatro Astoria che creeranno un ponte ideale fra il mondo del cinema e quello dell’educazione all’immagine al centro dei corsi dell’Ennesimo Academy: la giornalista Cecilia Sala chiuderà il Festival durante la cerimonia conclusiva di domenica 5 maggio, mentre ad aprirlo toccherà la sera del 2 maggio al visual designer Riccardo Falcinelli. In mezzo spazio al cinema con figure tecniche e attoriali: “L’amica geniale” Margherita Mazzucco e Ruth Early casting director di Game of Thrones (entrambe il 3 maggio) insieme a Elettra Caporello la dialoghista di tutti i film di Martin Scorsese e Woody Allen (4 maggio). Ampio spazio per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado che saranno ancora una volta protagonisti con proiezioni, masterclass, incontri e giurie dedicate oltre alla restituzione dei progetti dell’Academy, mentre tre saranno i focus fuori concorso. Il primo sarà il consueto appuntamento con Sinofonie, cinema in lingue cinesi (3 maggio), il secondo sarà una masterclass su come si può realizzare un film con l’intelligenza artificiale con la regista Demetra Birtone (4 maggio) mentre l’ultimo darà il via alla collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana e vedrà protagonista Alessandro Coletta Direttore della Missione COSMO-SkyMed (5 maggio). Ad aprire il Festival domenica 28 Aprile lo spettacolo Una tazza di mare in tempesta in quattro repliche al Teatro Astoria dedicate ai più piccoli durante le quali l’artista Roberto Abbiati farà rivivere al pubblico la storia di Moby Dick all’interno della stiva della baleniera appositamente ricostruita sul palco del Teatro (prenotazioni per lo spettacolo qui: www.eventbrite.it/e/biglietti-una-tazza-di-mare-in-tempesta-ennesimo-film-festival-1-856172283347).

La settimana inizia sempre con l’occhio rivolto agli studenti dell’Academy, che a Fiorano Modenese, grazie alla partnership con Comix, incontreranno, lunedì 29 aprile alle 8.30, il creator digitale Fillo Megna. A seguire si terrà una proiezione di corti dell’Ennesima Selezione Giovani. Alle 20.30, al Teatro Astoria di Fiorano, prevista la selezione Fuorifuoco: all’incontro con le società sportive del territorio seguirà la proiezione di cortometraggi con al centro il tema dello sport.

Martedì 30 aprile sarà giornata di restituzioni degli studenti dell’Academy, frutto di intense collaborazioni tra Ennesimo, scuole e Comuni: previste iniziative a Sassuolo, due volte a Formigine e a Fiorano. In serata l’ospite di Ennesimo Film Festival sarà il regista Edoardo Morabito, che alle 21, al Teatro Astoria, proietterà prima il suo ultimo film, “L’Avamposto”, a cui seguirà un momento di dibattito.

Il primo maggio, mercoledì, sei appuntamenti in sette ore, tutti a Fiorano: si inizia alle 10 presso la Biblioteca Ludoteca Archivio (BLA) con la proiezione di corti Worldwide, a cui seguirà, alle 11, l’inaugurazione della mostra degli elaborati di Ennesimo Academy, l’apice del progetto, con successiva premiazione nel medesimo spazio. Sempre al BLA, alle 14.30, prevista la proiezione dei cortometraggi sul cambiamento climatico, per declinare in termini audiovisivi l’ambiziosa Agenda 2030; dalle 15.30 alle 18.30 alcuni laboratori, presso la Ludoteca Barone Rosso, dedicati ai bambini dai 3 ai 10 anni per muovere i primi passi nel mondo del cinema. Alle 15.30 l’Intelligenza Artificiale fa il suo esordio al Festival, con alcune nuove tecnologie come i visori in grado di proiettare i partecipanti dal BLA in mondi paralleli, e sempre in Biblioteca, alle 17, saranno proiettati cortometraggi sulla Sardegna. Alle 21 si torna a Fiorano, presso il Caffè del Teatro Astoria, con la tombola cinematografica.

Inizierà presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Boiardo di Scandiano la giornata di giovedì 2 maggio, con il secondo incontro di Comix Academy che avrà come ospite il fumettista Wallo & Friends. Il 2 maggio sarà la giornata del Caesar Design Film Award, la giornata dedicata al tema del design e dell’architettura: alle 15 gli studenti del corso di laurea di Design del prodotto industriale dell’Università di Bologna visiteranno il sito produttivo delle ceramiche Caesar; due ore più tardi le ragazze e i ragazzi incontreranno la direttrice di Platform architecture and design Simona Finessi sempre in uno spazio allestito ad hoc dall’azienda; la giornata si concluderà alle 20.30 con il consueto premio dei Caesar Design Film Award presso il Teatro Astoria, con una proiezione di corti sul mondo dell’architettura e del design anticipati dal talk con Riccardo Falcinelli.

Venerdì 3 maggio alle 17, al BLA, gli studenti del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell’Università di Bologna dialogheranno con il regista cinese Fan Popo, a cui seguirà la proiezione dei corti del premio Sinofonie, con riprese girate in lingua cinese da registi sinofoni residenti dentro e fuori i confini della Cina. Alle 20.30 “l’amica geniale” Margherita Mazzucco aprirà la serata di proiezione della Selezione Ufficiale, mentre alle 23.30,presso il Caffè del Teatro Astoria, è previsto un Dj set con special guest Mazzucco.

Dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19 di sabato 4 maggio spazio all’esperienza virtuale di Ennesimo Film Festival, che metterà a disposizione dei partecipanti la realtà aumentata dei VR al BLA. Nella stessa fascia oraria i più piccoli troveranno, in Piazza Ciro Menotti, l’ormai celebre Gonfialone. In collaborazione con il Motor Film Awards, alle 10, sempre al BLA, saranno proiettati corti con al centro macchine e moto; nel medesimo spazio, alle 11.30, si terrà la proiezione della selezione Affari di Famiglia, per l’assegnazione del Premio Città di Fiorano. Dalle 15.30 alle 18.30 saranno proposti i laboratori per la fascia di età tra i 3 e i 10 anni in Ludoteca Barone Rosso. Torna centrale l’Intelligenza Artificiale al BLA, con il workshop, alle 17, insieme alla regista Demetra Birtone su come realizzare audiovisivi con l’utilizzo dell’AI. A seguire proiezione di Cassandra, film prodotto da Scuola Holden e Rai Cinema con la regia della stessa Birtone e il supporto dell’Intelligenza Artificiale. La dialoghista dei film di Martin

Scorsese e Woody Allen, l’esperta Elettra Caporello, aprirà la Selezione Ufficiale al Teatro Astoria alle ore 20.30.

Previsto, a fine serata un altro Dj set presso il Caffè del Teatro Astoria.

Domenica 5 maggio la grande chiusura. Saranno riproposte, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19 le esperienze virtuali di Ennesimo Film Festival, che metterà a disposizione dei partecipanti la realtà aumentata dei VR al BLA, e il Gonfialone in Piazza Ciro Menotti per i più piccoli. In successione, sempre al BLA, tre diverse proiezioni: alle 10 Dalla via Emilia al West, alle 11.30 Worldiwide e alle 15 War Game. Dalle 15.30 alle 18.30 saranno riproposti i laboratori per la fascia di età tra i 3 e i 10 anni in Ludoteca Barone Rosso, mentre alle 17, al BLA, si terrà il seminario con Alessandro Coletta, Direttore della Missione COSMO-SkyMed, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana. A seguire proiezione dei corti della Selezione Spazio. La chiusura è fissata alle 20.30: Cecilia Sala, grande ospite, aprirà la serata al Teatro

Astoria, a cui seguiranno le premiazioni ufficiali.