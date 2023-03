Ennesimo Film Festival, l’ottava edizione sempre più dedicata a ragazzi e fioranesi

Popolare e inclusivo. Sono da sempre i due punti di forza di Ennesimo Film Festival che, per la sua prossima edizione dal 26 aprile al 7 maggio, come sempre a Fiorano Modenese, rimarca ulteriormente le sue particolarità col lancio del Terzo Giurato e il ritorno di Non è l’Ennesimo Ospite.

Se anno dopo anno il cuore del pubblico di EFF sono stati bambini e ragazzi del territorio, ancora di più per l’ottava edizione saranno loro i veri protagonisti. Non solo per il moltiplicarsi delle presenze e delle proiezioni a loro dedicate, ma anche e soprattutto perché, per la prima volta, potranno avere voce in capitolo sull’assegnazione del premio più importante del Festival, quello per il Miglior Cortometraggio. Accanto alla consueta Selezione Giovani destinata alle scuole medie, con la scelta del suo vincitore e del miglior corto comico in partnership con Comix, i ragazzi poco più grandi, delle scuole superiori, potranno entrare a far parte della Giuria Ufficiale. Un Terzo Giurato composto in realtà da una piccola squadra, che avrà l’occasione di vedere, accanto ai due Giurati esperti, la Selezione Ufficiale del Festival e di discutere con loro l’assegnazione del premio, influenzando il voto finale. Un’occasione aperta a tutti, per poter incontrare professionisti del cinema, giudicare insieme a loro i film, decretare un vincitore. Per avere la chance di essere davvero parte di EFF, basta compilare il form su ennesimoacademy.it/terzo-giurato e partecipare ai tre incontri di preparazione che si terranno ad aprile, a Fiorano.

«Pensiamo sia giunto il momento di lasciare che i ragazzi siano davvero la parte più attiva di Ennesimo – commentano i direttori artistici Federico Ferrari e Mirco Marmiroli – e questo vuol dire non più solo dedicare loro la maggior parte delle attività del Festival, ma anche coinvolgerli su quelle destinate agli adulti, come la Selezione Ufficiale. I giovani sono da sempre, e saranno ancora di più per l’ottava edizione, il cuore di EFF. O meglio, un cuore, perché l’altro rimangono i cittadini di Fiorano che, finalmente finita la pandemia, possiamo tornare a coinvolgere in prima persona, con il couchsurfing cinematografico».

Torna infatti dopo alcune edizioni di sospensione, Non è l’Ennesimo Ospite, la possibilità per i cittadini di Fiorano di ospitare in casa uno dei protagonisti del Festival. Basterà avere un letto in più e tanta voglia di mettersi in gioco, per prendere parte a un’esperienza internazionale: ospitare un regista tra i finalisti del Festival, in un vero e proprio scambio interculturale. Un modo per scoprire in prima persona un mestiere affascinante come il cinema, fare amicizia e perché no anche tifare per il “proprio” filmmaker nella serata finale del 7 maggio. Per candidarsi: ennesimofilmfestival.com/ennesimoospite.