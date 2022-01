Epifania a Fiorano Modenese: mercati, giochi e spettacoli per tutti

Per concludere le feste, a Fiorano Modenese il giorno dell’Epifania, 6 gennaio, si terrà il mercato straordinario, in piazza Salvo d’Acquisto a Fiorano.

In mattinata, dalle 10 alle 12, in piazza Ciro Menotti e in piazza Falcone e Borsellino a Spezzano ci sarà una distribuzione gratuita di giochi e regali ai bambini fioranesi, dai 3 agli 11 anni. L’iniziativa è organizzata da AVF (Associazione Volontari Fiorano), in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese e il Gruppo Alpini, nell'ambito del progetto 'Inverno a Fiorano'. La distribuzione continuerà nel pomeriggio di fianco alla parrocchia di Spezzano e di fianco a quella di Ubersetto, dalle 14 alle 17. Il tutto sarà fatto nella massima sicurezza, si invitano pertanto bambini e genitori a collaborare evitando assembramenti.

Nel pomeriggio, alle ore 16, prosegue la rassegna teatrale per bambini e genitori intitolata “È Miiio!!! ... il teatro” presso il Teatro Astoria, organizzata da Tir Danza in collaborazione col Comune. Giovedì 6 gennaio sul palco ‘Storie i lupi’, di Alberto De Bastiani e Giovanni Trimeri, con burattini e pupazzi realizzati da Michele Callegher e Jimmi Davies. Burattini, pupazzi, narrazione e musica dal vivo sono gli ingredienti usati per raccontare due famose favole in cui si parla di lupi e parlare in modo semplice e divertente di rispetto della diversità. Anche il lupo potrà dire la sua, raccontare queste storie in prima persona, dare la sua versione dei fatti.

Ingresso con green pass rinforzato e mascherina FFP2 per i maggiori di 12 anni. Costo 3 euro a persona. Per informazioni: tel. 0536.404371 o mail astoria@tirdanza.it.