“Estate a Vignola”, gli appuntamenti con “i venerdì di luglio”

Si chiama “Estate a Vignola”, ma tutti lo conoscono come “I venerdì di luglio”. E’ il cartellone delle iniziative estive messo a punto da Pro Loco Vignola Terra di ciliegie, in collaborazione con il Comune di Vignola e Fondazione di Vignola, per il mese di luglio. Ancora una volta, Vignola accoglie visitatori, turisti e concittadini aprendo le porte dei suoi monumenti, dei suoi bar e ristoranti, dei suoi negozi, sotto il segno dell’allegria e della voglia di stare insieme, all’aperto.

Il primo venerdì del mese, quest’anno, coincide con una data da celebrare. Il 7 luglio 2023 cade il 450esimo anniversario della morte del grande architetto vignolese Jacopo Barozzi, universalmente conosciuto come “Il Vignola”. In programma l’inaugurazione di due mostre, un allestimento artistico e una conferenza-spettacolo del celebre matematico Piergiorgio Odifreddi.

Si comincia alle ore 18.00 con l’inaugurazione presso la Galleria Decò della mostra di acquerelli di Margherita Franchini dal titolo “Omaggio al Barozzi”: esposta una serie di acquerelli che si ispirano ai famosi cinque ordini architettonici descritti dall’architetto. Alle ore 19.00 si inaugura la mostra fotografica “Il Vignola e le sue opere”, ospitata nel Salone d’onore di Palazzo Barozzi. 25 pannelli informativi raccontano vita e opere del Vignola. E’ stata realizzata dalle associazioni culturali Amici di Palazzo Barozzi, Gruppo di documentazione Mezaluna-Mario Menabue e Università Popolare Ginzburg, in collaborazione con il Comune e la Parrocchia di Vignola. Già visibile l’allestimento artistico, a cura dell’associazione culturale Archeo & Arte e dal Centro Studi, composto da sette immagini dedicate al Barozzi, riprodotte su stendardi appesi alle basi delle capriate del loggiato cinquecentesco adiacente all’ingresso della Rocca di Vignola. Il professor Piergiorgio Odifreddi, alle ore 21.00, parlerà di “Matematica, tra architettura e arte” dal palco allestito in piazza dei Contrari, la piazza dove si affaccia proprio Palazzo Barozzi, progettato dallo stesso architetto vignolese, che ospita la famosissima Scala a chiocciola, visitabile su prenotazione.

Sarà inaugurata venerdì 7 luglio anche la mostra fotografica collettiva sulla parità di genere, voluta dall’azienda CMS spa, dal titolo “Da grande non voglio essere una principessa – ritratti di donne che ce l’hanno fatta”. Rimarrà allestita fino a fine luglio in Via Bonesi a Vignola, nel cuore del centro storico.

In programma, infine, una caccia al tesoro per famiglie organizzata dalle attività commerciali del centro di Vignola. In palio una cinquantina di premi. La partecipazione è gratuita. Ritrovo in via Paradisi alle ore 21.00.

E poi ancora artisti di strada, negozi aperti, un cielo di luci, musica e intrattenimento nelle vie del centro.