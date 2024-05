Un'estate a passo di danza con il “Summer Dance Camp” de LaCapriola

L'estate è il periodo ideale per riprendersi dalle fatiche dello studio e per divertirsi in spensieratezza, ma anche il tempo per dare spazio alla fantasia e alla creatività e, magari, scoprire un talento ancora nascosto.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

La Scuola di Danza LaCapriola offre l'opportunità ai ragazzi dai 6 ai 13 anni di avvicinarsi a tutte le discipline della danza partecipando, dal 17 giugno al 5 luglio 2024, al Summer Dance Camp nella sede di viale Leonardo da Vinci 116/c a Modena. Durante il Camp bambini e ragazzi avranno la possibilità di studiare con maestri e docenti di danza qualificati in tutte le discipline, dalla modern contemporanea al commercial hip hop fino all'acrobatica. Potranno avvicinarsi all’arte del balletto e alla musica, svolgere attività fisica in modo giocoso e divertente, studiare alcune sequenze di passi e arrivare gradualmente a realizzare vere e proprie coreografie insieme ai coetanei.

Il centro estivo è suddiviso in tre settimane: dal 17 al 21 giugno il turno verde "A ritmo di musical"; dal 24 al 28 giugno il turno blu con la "Masterdance... la danza in cucina"; dall'1 al 5 luglio il turno rosa "Viva i cartoon". I bambini e i ragazzi saranno suddivisi in due gruppi in base all'età, dai 6 ai 9 anni e dai 10 ai 13 anni. Le famiglie potranno decidere di iscrivere i propri figli a tutti e tre i turni o anche soltanto a una settimana, per tutta la giornata oppure solo fino a ora di pranzo. La giornata tipo inizia alle ore 7,30 con l'accoglienza fino alle 9. Dopo un momento di condivisione a ritmo di musica, i bambini sono divisi in due gruppi per le lezioni fino alle 11,45, con una piccola pausa merenda. Dopo il pranzo, presso la mensa adiacente alla scuola, e un po' di relax, ricominciano le attività e le lezioni fino alle 16. L'ultima mezz'ora è dedicata alla realizzazione di una scenografia e dei costumi per lo spettacolo conclusivo in programma il venerdì sera, al quale potranno assistere famiglie e amici. Dalle 16,30 alle 17,30 saluti e ritorno a casa.

Ma il Summer Dance Camp non è solo danza: i ragazzi partecipanti si cimenteranno anche in laboratori di trucco teatrale e musica, giochi e visione di film, oltre a un pomeriggio (il mercoledì) da trascorrere nella piscina all'interno del comprensorio. Invertendo il proverbiale ordine, prima il dovere poi il piacere, un po' di tempo sarà dedicato anche ai compiti.

«Il centro estivo è un momento di condivisione insieme ad altri bambini e ragazzi. È l'occasione per fare amicizia e svolgere attività differenti rispetto a quelle a cui si è abituati durante l'anno - spiega Carlotta Garuti, ballerina professionista e insegnante a LaCapriola, coordinatrice del Summer Dance Camp -. È dedicato ai bambini che sono incuriositi dalla danza e che hanno voglia di sperimentarsi. Basterà un po' di fiducia nell'insegnante per lasciarsi trasportare dalla sua passione. E se l'esperienza del Summer Dance Camp avrà lasciato un segno, si può decidere di continuare lo studio della danza presso la nostra scuola a partire da settembre». Forse qualcuna potrà scoprirsi Ballerina e qualcuno sentirsi il nuovo Billy Elliot, di certo tutti avranno passato un'estate all'insegna del divertimento e delle nuove amicizie, avendo imparato qualche passo di danza.

Per maggiori informazioni e per iscrizioni ci si può rivolgere alla segreteria de LaCapriola scrivendo a lacapriolasnc@gmail.com o telefonando al 059-7879506 oppure 366-5674136. Sono previste due riunioni informative: la prima on-line sulla piattaforma zoom mercoledì 8 maggio alle ore 20; la seconda in presenza presso la sede della scuola venerdì 24 maggio alle ore 19,30.