Ognibene dà il benvenuto a suo figlio con un nuovo singolo: "Eternità", venerdì in radio

Venerdì 13 novembre torna in rotazione radiofonica Ognibene con il nuovo singolo "Eternità", una ballata indie pop dolce e poetica, che in questi tempi così complessi e densi di incertezza apre la mente e scalda un po' il cuore, regalando a chi ascolta qualche minuto di tenerezza. Scritto in collaborazione con l'autore e amico Simone Pozzati, il singolo è il quarto estratto dall'EP "Il varietà sulla natura umana vol. 1" (LaPOP 2020), già disponibile sulle piattaforme digitali.

"Eternità" è un brano autentico e sinceramente romantico che sottolinea come tutto segua meccaniche cosmiche a noi sconosciute. Di come nel buio possiamo affidarci a quel bagliore che ci guida verso il nostro destino, un amore nuovo o una nuova vita.

"Questa canzone è il mio regalo di benvenuto al mondo per mio figlio." afferma l'artista "Dentro c'è amore puro, non quello stereotipato ma proprio quello che commuove. È senza ombra di dubbio il brano che meglio rappresenta il mio presente come persona."

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ognibene, all'anagrafe Davide Ognibene, è un cantautore classe '86 nato e cresciuto nella suadente cittadina emiliana di Modena. Fin da bambino sviluppa una fervida immaginazione e la capacità di romanzare qualsiasi cosa. Inizia a suonare chitarra a dodici anni scoprendo una predisposizione nella composizione che, unita al suo romanzare, lo porta a sviluppare l'arte della scrittura musicale. Suona e canta per undici anni con i Remida, band modenese con la quale realizza tre album, diversi successi radiofonici e quattro tour nazionali.

Dopo la lunga esperienza nei Remida, Ognibene da una svolta alla sua carriera musicale e si scopre cantautore, intraprendendo un nuovo percorso solista sancito nel 2020 dall'uscita del suo progetto d'esordio: "Il varietà sulla natura umana vol. 1" edito LaPOP.