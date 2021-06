Europei in piazza. A Fiorano Modenese si guardano sul maxi schermo in Ciro Menotti

L’Estate Fioranese è cominciata e si attendono ‘notti magiche’ in piazza Ciro Menotti, a Fiorano Modenese con la Nazionale italiana agli Europei di calcio 2021. A partire dalla partita inaugurale Turchia-Italia di venerdì 11 giugno, alle ore 21, sarà infatti possibile assistere a tutte le successive sfide del torneo, che verranno disputate dagli azzurri, sul maxi schermo a led, allestito in piazza dal Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con il Comitato ‘Fiorano in Festa’ e GP Eventi.

L’accesso alla piazza è gratuito e libero fino ad esaurimento dei 200 post disponibili, nel rigoroso rispetto di tutti i protocolli anti-contagio.

E’ questo uno dei tanti appuntamenti dell’Estate Fioranese proposti dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio, che da giugno a fine settembre vedranno protagoniste piazze, ville, castello di Spezzano ed altri luoghi, per ritrovarsi, stare insieme, divertirsi., sempre in sicurezza.