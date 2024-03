Festa della donna: gli eventi di Modena e provincia

Il programma di iniziative, che andrà avanti per tutto il mese di marzo, si apre con la mostra di Memo "Non chiamiamole maestrine! L’educazione pensata dalle donne”, e propone il tradizionale spettacolo dell’8 marzo al Teatro Storchi che quest’anno vedrà sul palco Elena Bucci in “Autobiografia di ignote” e, nella stessa giornata, gli storici banchetti per la vendita della mimosa gestiti dall’Udi e la consueta camminata non competitiva “Donne in corsa".

Venerdì 8 marzo alle ore 14 presso Circolo Centro Cittadino in Via Tacchini 15, proiezione del film Marie Curie. Alle ore 18.30 presso il Panarock in via Ponte Marianna 35, Concerto ”M.Y.” con Miriam Garagani al pianoforte.

Venerdì 8 marzo alle ore 20 all’interno della Polisportiva formiginese si terrà una serata tra cena e danze. Il programma si chiuderà con un importante incontro, domenica 8 aprile alle 21 presso l’Auditorium Spira mirabilis, con Alberto Pellai.

L’8 marzo al Nuovo Cinema Corso alle 21, concerto tributo a Fabrizio De Andrè, dedicato alle donne raccontate dal cantautore genovese.

Nel Comune si celebra la festa della donna con un doppio appuntamento: lo spettacolo di Maurizio Ferrini e la tradizionale iniziativa “Donne in cammino”.

Venerdì 8 marzo, alla Casa delle arti Vittorio Guastalla (via Santa Caterina, 2), alle 16, inaugurazione della collettiva di pittura a cura dell’associazione Arte e Cultura.

Il concerto-spettacolo dell'associazione Avanzi di Balera al Teatro Comunale. In programma anche letture e laboratori per bambine e bambini.

Nel programma di iniziative per l’8 marzo anche presentazioni di libri, uno spettacolo e la mostra “Multitasking” al Torrione.

Tanti eventi in programma tra Carpi, Campogalliano, Soliera e Novi, che proseguiranno fino al 24 marzo.

Il Comune, in collaborazione con il sindacato Spi-Cgil e l’Associazione ricreativa culturale La Clessidra, promuove un ricco programma di eventi che inizia venerdì 8 e prosegue fino a domenica 17 marzo.

Gli appuntamenti per l’8 Marzo sono iniziati già da domenica 3 marzo e andranno avanti fino a fine mese.