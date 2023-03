Fab Lab Junior: tutti gli appuntamenti di marzo. Previsto anche un workshop sulla STEAM education

Già prenotabili i laboratori gratuiti ‘STEAM Education’ del FabLab Junior, sostenuti da Fondazione Modena e il Comune di Fiorano Modenese. Queste attività sono dedicate a bambini dai 6 ai 14 anni, e sono tutti alle ore 17.00 presso la struttura di Casa Corsini, spazio dedicato alle nuove tecnologie e alla robotica educativa per ragazze e ragazzi, in via Statale 83 a Spezzano di Fiorano. L’iscrizione è obbligatoria tramite l’indirizzo mail info@casacorsini.mo.it dati i posti limitati. Ecco il programma di marzo 2023:

MARTEDì 14 marzo “Selfie Minecraft unplugged”. Un laboratorio artistico e tecnologico per disegnare il proprio personaggio in versione videogame (6-9 anni)

GIOVEDì 16 marzo “Costruiamo la nostra lampada con circuiti elettrici”. L’attività per imparare le basi dell’elettronica e costruire come dei piccoli makers! (10-14 anni)

MARTEDì 21 marzo “Lego coding: aiutiamo il nostro robottino bit ad arrivare al traguardo!” (6-9 anni)

GIOVEDì 30 marzo “Lego Wedo: costruiamo e programmiamo un Lego rockstar”. Un’attività divertente per unire mattoncini e musica! (10-14 anni).

Anticipiamo poi che sabato 25 marzo è prevista una giornata di workshop per imparare a progettare e realizzare attività di STEAM Education, aperta a educatori e universitari dai 18 ai 35 anni. La formazione gratuita si terrà dalle 9.00 alle 18.00 presso Casa Corsini. Per iscriversi è necessario inviare il proprio CV a info@casacorsini.mo.it chiedendo di partecipare. Per altre informazioni, è possibile anche chiamare allo 0536/833190.

STEAM – acronimo di Science Technology Engineering Art Mathematics – è un metodo di apprendimento interdisciplinare sviluppato dal 2000 negli Stati Uniti con l’obiettivo di avvicinare gli studenti alle discipline matematiche e scientifiche.