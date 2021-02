"Favole al telefono", l'iniziativa della Biblioteca del Gufo per viaggiare con la fantasia

La Biblioteca del Gufo di Formigine, non potendo aprire le porte ed accogliere tutti i suoi piccoli lettori, ha pensato ad un progetto simpatico ed interattivo per mantenere viva la passione per la lettura, in particolare per le favole.

"Favole al telefono" è il nome del nuovo servizio pensato per i bambini e realizzato dalla Bilioteca del Gufo. Ogni settimana, infatti, prenotandosi al numero di telefono 3473691323, lo staff della biblioteca invierà su whatsapp un audio speciale, una meravigliosa ( o meravigliose) favola da ascoltare e riascoltare ogni volta che vorrete.

Prima di andare a letto in compagnia di tutta la famiglia, dopo cena o prima di recarsi a scuola, le favole raccontate dalla bravissima Tata Luciana della Biblioteca del Gufo saranno sempre pronte, disponibili e a portata di mano, per trascinarvi in mondi incantati e viaggiare con la fantasia.