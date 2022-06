Voci di Meraviglia: torna la Festa del Racconto nel segno di Ghirri

Allo sguardo onirico e metafisico di Luigi Ghirri, capace di rivelare con le sue immagini la meraviglia nascosta del quotidiano e del paesaggio emiliano, si ispira la 17ma edizione della Festa del Racconto, in programma dall’8 al 12 giugno a Carpi, Novi, Soliera e Campogalliano: cinque giorni di eventi dedicati al racconto, forma narrativa del presente per eccellenza, per la sua capacità di condensare, nello spazio di una narrazione breve, riflessioni intense e coinvolgenti.

“Voci di Meraviglia” è il sottotitolo scelto per questa edizione 2022, la cui direzione scientifica è affidata, come nel 2021, a Marco Antonio Bazzocchi, critico letterario, saggista e docente del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di Bologna. La “meraviglia” è quella di un mondo che, dopo i due anni di pandemia, torniamo a “vedere”, come fosse la prima volta, con occhi mutati: molte le voci che la raccontano, tra conversazioni letterarie, dialoghi, incontri, spettacoli con un parterre di ospiti di rilievo nazionale. A cominciare da Nicola Lagioia, ospite d’onore della Festa, uno degli scrittori italiani contemporanei più interessanti, autore di Portando tutto a casa, La ferocia e La città dei vivi, che sarà sul palco di Carpi domenica 12 giugno.

Tra i protagonisti della 17ma edizione Vasco Brondi, Franco Arminio; Melania Mazzucco, Massimo Cacciari, Michele Mari, Guido Barbujani, Paolo di Paolo, Massimo Montanari, Maria Pia Veladiano, Alessandra Sarchi. Accanto agli incontri con gli autori, gli spettacoli serali con Marinella Manicardi che offre un’intensa lettura dell’Ulisse di Joyce nella traduzione di Gianni Celati, a pochi mesi dalla sua scomparsa; Iaia Forte che omaggia Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita; Piero Badaloni con il suo “Racconto dell’acqua”, reportage svolto dal giornalista sull’emergenza idrica planetaria; lo spettacolo di teatro-canzone “MarlenEdith”, in cui Graziana Borciani ripercorre le vite straordinarie di Edith Piaf e Marlene Dietrich, e il loro legame. Gran finale in musica a Carpi con il concerto-spettacolo “Parole” del cantautore Giovanni Caccamo, mentre la piazza di Novi ospiterà lo spettacolo di Francesco Baccini, uno dei più eclettici cantautori della scuola genovese.

La Festa del Racconto di Carpi è promossa dai Comuni di Carpi, Campogalliano, Soliera e Novi di Modena, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, e gode del patrocinio della Regione Emilia- Romagna.