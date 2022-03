Donne in corsa: l'8 marzo si rimette in cammino, previste mille presenze

È mancata all’appello per due anni, bloccata dalla pandemia e dalle normative vigenti per lo stato di emergenza. Ma quest’anno “Donne in Corsa” non poteva procrastinare ulteriormente il proprio rientro in pista. Appuntamento allora per domani, martedì 8 marzo, alle ore 18:30 in Piazza Roma per un evento di sport e salute che vuole essere anche e soprattutto momento di riflessione sui diritti delle donne che nel ventunesimo secolo e soprattutto in periodi incerti e violenti come quello che stiamo vivendo nelle ultime settimane, rischiano nuovamente di essere calpestati.

Sono oltre 1000 le presenze stimate al via e la presidente Uisp Modena Vera Tavoni, co-organizzatore assieme al gruppo Interforze, non può che commentare con orgoglio il ritorno al percorso in centro città. «Dopo due anni di lock-down più o meno ufficiale ripartire con una grande manifestazione come Donne in Corsa è per noi motivo di orgoglio e di speranza. Un segnale, speriamo definitivo, che lo sport per tutti è pronto a ripartire con le sue energie e la sua valenza sociale».

Tra i partner principali della manifestazione c'è Coop Alleanza 3.0 che «sostiene 'Donne in Corsa' dedicando buoni spesa per il ristoro e buoni spesa da utilizzare nei negozi Coop per le partecipanti. Il sostegno della Cooperativa all’iniziativa è coerente con “Close the Gap – Riduciamo le differenze” la campagna di Coop sull’inclusione di genere che punta in modo particolare alla parità di genere femminile, avviando progetti interni, percorsi formativi coinvolgendo anche i fornitori di prodotto a marchio e promuovendo attività di sensibilizzazione al tema».

Così invece Pierluigi Bancale presidente di Associazione Futuro Onlus: «Essere partner di questo evento tutto al femminile per noi di Associazione Futuro Onlus, ente benefit di Generali Via Emilia Est, è motivo di grande orgoglio, per i tanti valori che condividiamo con l’iniziativa: dalla celebrazione del ruolo della donna nella società di ieri e di oggi al principio fondamentale della parità di genere, senza dimenticare il significato di ripartenza nel segno dello sport dopo i due anni di privazioni a cui il virus ci ha costretti». Sempre al fianco di Uisp, Gulliver Cooperativa Sociale racconta del suo ruolo già programmato dal 2020: «Già agli inizi del 2020 ci eravamo proposti come sponsor della manifestazione – racconta il presidente Massimo Ascari – ma a causa della pandemia era stato tutto annullato. In aggiunta alla sponsorizzazione, a tutte le Socie della cooperativa che si sono iscritte all'evento è stata offerta l'iscrizione gratuita: da un lato per promuovere la partecipazione e contribuire con la nostra presenza alla buona riuscita dell'evento, dall'altro per dare un segnale forte al territorio e alla cittadinanza. Gulliver è costituita per circa l'87% da personale femminile e ogni anno, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, aderisce o promuove iniziative sul territorio che pongono l'attenzione sulla questione di genere. Ad oggi sono circa 100 le Socie lavoratrici di Gulliver che hanno aderito a 'Donne in corsa' per dare un messaggio di coesione, solidarietà e pace, di cui abbiamo tanto bisogno». Partner Uisp da quest'anno, anche Ottica Dalpasso darà il suo contributo: «Siamo orgogliosamente a fianco delle attività sportive modenesi – racconta Safra Catellani Dalpasso per il ottico aperto anche in via Farini a Modena –. Parteciperemo così a questo importante evento, simbolo di unione del mondo femminile e di quello sportivo, entrambi contraddistinti da tenacia, determinazione e coraggio. Saremo in Piazza Roma, a pochi passi dal nostro punto vendita di via Farini, con un simpatico ed utilissimo omaggio dedicato a tutte le partecipanti». Infine l'altro partner stagionale di Uisp Modena, MedicaPlus: «Siamo orgogliosi di partecipare ad un evento così importante – racconta Mario Puviani, AD del poliambulatorio medico –. Insieme a tutte le donne che parteciperanno alla manifestazione, desideriamo dare un nostro piccolo contributo. Per ogni iscritta che si scatterà un selfie con il nostro adesivo “Donne in Cors-i-a”, utilizzando l’hashtag #mplus4social, Medica Plus donerà 1 euro a Il Cesto di Ciliegie, Associazione che sostiene le donne che vivono o hanno vissuto l’esperienza del tumore al seno».

Sono tanti altri i partner in appoggio alla manifestazione. Oltre a quelli menzionati sopra il negozio Run&Fun ha contribuito alla distribuzione delle magliette, poi ci sono Casa Modena, Parmareggio, Il Cesto di Ciliegie, Figurella, Udi – Unione Italiana Donne, Ska Sicura, Acetaia Malagoli Daniele, Lupo Sport e Modenamoremio. La manifestazione gode inoltre del patrocinio del Comune di Modena e della collaborazione di Croce Rossa Italiana e Modenacorre.it.